Podemos muestra su total decepción con Sánchez y critica que opte por la "nada más absoluta" ante el 'lawfare'

Irene Montero llama a presionar a Sánchez para renovar el CGPJ sin el PP y una Ley de Medios que combata a la derecha mediática "golpista"



MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha admitido estar "profundamente decepcionada" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al mantener en "vilo" al país durante cinco días sobre su continuidad y optar por "la nada más absoluta" y "cero propuestas" para combatir el "golpismo judicial y mediático.

Es más, ha lanzado que le da igual las posibles intenciones del presidente con este movimiento, dado que ya les tienen acostumbrados al "tacticismo", y que lo importante es tomar medidas ante el 'lawfare' desde la "responsabilidad democrática", máxime cuando el PSOE se ha "negado" repetidamente a acometer transformaciones profundas de país.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios antes de participar en una jornada en el Congreso, organizada por la formación morada, para reivindicar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, basado en la reducción de la jornada laboral a las 35 horas semanales, una propuesta de mayor alcance a la planteada ahora por el Ejecutivo.

"La conclusión que tenemos que sacar los ciudadanos es que el presidente se queda, y la guerra judicial y mediática también (...) Yo creo que es evidente que el hecho de que el presidente se quede no resuelve el problema y no ha servido de nada mirar a otro lado o ponerse de perfil estos últimos años cuando el golpismo judicial y mediático atacaba al Gobierno de coalición", ha criticado la exministra de Igualdad en referencia a los casos de 'lawfare' contra Podemos en la anterior legislatura.

LEY DE MEDIOS Y DEROGAR LA LEY MORDAZA

Por tanto, Montero ha destacado que tampoco va a servir de nada "ponerse de perfil" ahora, que esta práctica afecta al presidente y que lo urgente, como propone Podemos, es renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "sin el PP", derogar la 'Ley Mordaza' y elaborar una Ley de Medios que garantice la pluralidad informativa en un contexto donde la derecha mediática tiene "actitudes completamente golpista".

También ha demandado medidas "valientes" en feminismo y en materia de justicia social y fiscal, dado que los bancos tienen enormes beneficios mientras la gente humilde es incapaz de pagar su hipoteca.

Asimismo, ha urgido a presionar al PSOE, aunque no quiera, para actuar ante la guerra judicial, dado que lo que está en juego es que los socialistas y el PP no consigan "volver a instaurar un bipartidismo" fomentando la sensación de que "en España no pasa nada".

"A mí me parece que es bueno que el golpismo judicial y mediático no haya ganado y no se haya cobrado una presa tan grande como el presidente de un gobierno, pero me parece que que el presidente se quede no soluciona el problema", ha apostillado la número dos de Podemos.