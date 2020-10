Podemos pide con apoyo de IU que Parlamento expulse de Adelante a Teresa Rodríguez y otros 7 diputados "tránsfugas"

La líder del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez (c), bancada del grupo parlamentario Adelante durante primera jornada del Pleno del Parlamento andaluz con debate de un decreto ley relacionado con medidas ante el Covid-19

Los señalados solicitan invalidar la reclamación por "no estar acreditada su legitimidad y legalidad"

Podemos Andalucía ha reclamado en el Parlamento, a través de IU, que la presidenta de Adelante Andalucía, otrora coordinadora general del partido morado y líder de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, y otros siete diputados afines a ella, salgan del grupo parlamentario entendiendo que están "en situación de transfugismo" dado que abandonaron Podemos, formación por la que lograron sus escaños dentro de la confluencia andaluza que comparte con IU y dos formaciones andalucistas.

Esta petición está avalada por la portavoz parlamentaria de Adelante y dirigente de IU, Inmaculada Nieto, que ha registrado el escrito en la Mesa del Parlamento con la reclamación de Podemos y que ha dicho en rueda de prensa que ve "normal" la solicitud del partido morado porque "si una organización tenía once representantes --los que lograron escaños tras las elecciones andaluzas del 2018 de la mano de Podemos-- y ahora no cuenta con ellos, es normal que demos pasos para recuperarlos".

Como réplica al escrito registrado por Nieto con las reclamaciones de Podemos, encauzadas por el secretario de Organización, Jesús de Manuel; los diputados acusados de "tránsfugas", a través de la representante de Adelante en la Mesa, quien llegó al Parlamento también por la cuota de Podemos pero que se considera independiente, Maribel Mora, han presentado otro escrito en el que solicita a la Mesa que inadmita el primer texto por "no resultar acreditada la legitimidad y legalidad de lo que solicita", que ese conjunto de diputados pasen a ser no adscritos.

Este nuevo capítulo de desavenencias entre los miembros de la confluencia ha arrancado por el escrito que ha elevado Nieto a la Mesa de la Cámara, adelantado por Diario de Sevilla y recogido por Europa Press, donde hace eco de una comunicación de Podemos que le trasladaba que "ocho diputados de Adelante han causado baja como afiliados en su formación política --Podemos--, quedando en situación de transfuguismo".

Podemos Andalucía registró este documento mediante IU dado no cuenta con ningún diputado en la Cámara andaluza. Si bien Teresa Rodríguez y los otro siete diputados a los que la dirección de Martina Velarde quiere expulsar del grupo entraron en el Parlamento bajo las siglas de Podemos, su salida de la formación de Pablo Iglesias ha dejado a ésta sin representantes en la institución.

De este modo, además de a Teresa Rodríguez, el partido morado quiere, mediante el escrito, "causar a baja de Adelante y solicita dar traslado a la Mesa para que adquieran la condición de diputados no adscritos a los portavoces adjuntos de Adelante, Ángela Aguilera y José Ignacio García, así como a Luz Marina Dorado, María Vanessa García, María Gracia González, Nacho Molina y Diego Crespo; todos dado que "ya no pertenecen al partido político/coalición electoral en cuya candidatura" concurrieron a las elecciones andaluzas del 2018.

Si bien fueron once los diputados que adquirieron el acta bajo el paraguas de Podemos, se quedan fuera de esta reclamación que hace la dirección de Martina Velarde, Maribel Mora, Mari García Bueno y Ana Villaverde.

APELAN A LA DEMOCRACIA DEL GRUPO

Por su parte, Maribel Mora, en otro escrito, ha pedido a la Mesa que no admita el escrito que recoge las peticiones de Podemos por "no estar acreditada la legitimidad y legalidad de lo que solicita", así como "que se le requiera que acredite la legitimidad y legalidad del acuerdo de baja de los diputados que menciona en el texto".

Y es que, como argumenta la representante de Adelante en la Mesa en defensa de sus compañeros de grupo, la solicitud firmada por Nieto para dar de baja a los ocho diputados que acusan de tranfugismo, "no tiene el respaldo del grupo parlamentario ni refleja ningún acuerdo tomado por los cauces formales y democráticos dentro del mismo, sino que es una decisión personal, unilateral y carente de cualquier respaldo jurídico".

Pide también que la Mesa, antes de respaldar la baja de dichos diputados, verifique que se produce "conforme a derecho", porque de lo contrario, avisa, una decisión errónea "supone privarles de una parte importante de sus funciones representativas", ya que según el Reglamento, los no adscritos no pueden presentar iniciativas legislativas, proposiciones no de ley o mociones, entre otras.

Igualmente, pide que "se evite cualquier arbitrariedad y desigualdad de trato", de manera que cree que la Mesa debe exigir la acreditación de los hechos que relata la portavoz parlamentaria, toda vez que defiende que "no hay obstáculos para acompañar la comunicación --de Nieto-- de un acta del grupo en el que se recoja el resultado de una votación con la firma de los asistentes".

En este punto, Mora apoya su planteamiento en los reglamentos de los parlamentos de Canarias, Extremadura, Valencia y el País Vasco, que recogen que los grupos tengan que acreditar que la mayoría respalda la baja de otro miembro del mismo.

"En la práctica de Adelante, dada su naturaleza de confluencia de varios partidos, la toma de acuerdos de forma democrática no es solo un principio, sino también una necesidad", prosigue Mora para defender que en este marco es "absolutamente necesario que la Mesa verifique que la comunicación que ha realizado Nieto responde a un acuerdo del grupo y no a una maniobra política ilegítima por antidemocrática de una de las fuerzas que conforman dicho grupo".

IU: ESTO PASARÍA EN EL GRUPO

En rueda de prensa, por su parte, Nieto ha defendido el escrito que ha presentado en nombre de Podemos porque entiende que no es su labor "bloquear la petición de una de la organizaciones fundadoras de Adelante que pide recuperar de actas que en este momento no tiene", y antes de recordar que IU "tiene y mantiene vigente un acuerdo con Podemos Andalucía".

Sobre el escrito de Maribel Mora, Nieto no ha entrado al fondo y ha señalado que "la Mesa se tendrá que pronunciar sobre el mismo", igual que sobre el que ha registrado ella.

En líneas generales, Nieto cree que es evidente que la situación que atraviesa la confluencia "enrarece las relaciones en el ámbito de la coalición desde hace meses y en algún momento tendría su traducción en la vida del grupo parlamentario". "En cualquier caso, trataremos de ser razonables, sensatos y establecer un marco de trabajo político que permita que la actividad se resienta lo menos posible en una situación que es inédita y muy complicada", ha agregado.

"Cuento con la templanza y la madurez del conjunto del grupo y hasta que resuelva la Mesa, no creo que tengamos más problemas", ha augurado antes de reconocer las "dificultades" que atraviesa Adelante "desde hace meses".

PODEMOS: "ADELANTE, SECUESTRADA"

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, según ha informado en una nota, ha explicado que han intentado en todos estos meses "alcanzar un acuerdo y solucionar la discrepancia desde el diálogo y la serenidad, pero Anticapitalistas ha roto todos los puentes y torcido la democracia interna de Adelante".

"El secuestro de Adelante por los diputados de Anticapitalistas, una vez que se han marchado voluntariamente de Podemos , es un impedimento para que el grupo pueda cumplir con la labor que los votantes nos han encomendado", ha agregado antes de sentenciar que "la unidad electoral entre Podemos e IU no está en cuestión".

Tras trasladar su respeto a quienes "han tomado otra vía, en solitario fuera de Podemos", Velarde cree que "la obligación de las formaciones que construimos Adelante es defender la confluencia, la voz de los andaluces que creen en otro modelo de sociedad y reestablecer la normalidad democrática del grupo parlamentario tras la usurpación de sus escaños por Anticapitalistas".