Podemos se presentará en todo el país tras chocar con Frente Amplio y rechaza ir de independientes en Aragón y Baleares

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que su formación presentará listas en todo el país, salvo en Canarias y Comunidad Valenciana donde se integró en acuerdos de coalición, y rechaza la posibilidad de que miembros de su partido vayan como independientes en candidaturas en Aragón o Baleares, como ofrecen Ara Més o Chunta Aragonesista.

"Lamentablemente, desde Frente Amplio no se quiso así. Es un tema cerrado y a partir de ahora nosotros vamos a centrarnos en hacer campaña, en trasladar nuestras propuestas a la ciudadanía", ha subrayado en rueda de prensa este lunes en la sede central de la formación.

Fernández ha detallado que pasan página del fracaso de las negociaciones para la unidad de la izquierda alternativa y ha tirado de refranero al declarar que "agua pasada no mueve molino". Por tanto, ha desgranado que es evidente que la semana pasada no se ha dado buena imagen y pide disculpas a la gente de izquierdas que se ha sentido "molesta".

Respecto a Aragón y Baleares, ha asegurado que a falta de una hora del cierre oficial del plazo para registrar coaliciones tenían un acuerdo perfilados en ambas comunidades que trabajaron con "denuedo", pero fueron "bloqueados" por la dirección Frente Amplio.

Por tanto, descarta que la vía de que miembros de su partido vayan como independientes en las dos comunidades, dado que el 26 se tienen que presentar las listas electorales, como han ofrecido Chunta o Ara Més. Y es que ha agregado que esta fórmula que sí validan en Cataluña al disponer de los puestos seis y diez de la lista de ERC viene de un acuerdo previo con los republicanos.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)