Podemos pugnará en la JEC para participar en los debates electorales, incluso repartiéndose el tiempo con Frente Amplio

Archivo - La exministra de Igualdad, Irene Montero (d) y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau (i), se saludan durante un homenaje póstumo a la actriz Itziar Castro, en el Restaurante Red Fish, a 13 de diciembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos está decidido a pelear en la Junta Electoral Central (JEC) para participar en los debates electorales que organicen los medios de comunicación con motivo de las generales del próximo 29 de noviembre, incluso si para ello tiene que compartir su tiempo con la coalición Frente Amplio de la que ahora forman parte el resto de integrantes de la alianza Sumar de 2023.

Según han informado fuentes de la formación morada, su objetivo es estar presente en los debates a cuatro que plantean algunos grupos de comunicación (PP, PSOE, Vox y Frente Amplio), para lo que solicitará que se amplíen a cinco participantes o que se establezca un reparto del tiempo asignado a Frente Amplio que le permita intervenir.

Además, reclamará su participación en los previsibles debates a ocho entre los portavoces de los grupos parlamentarios, que ha organizado en otros comicios nacionales RTVE. El Grupo Mixto, donde fueron a parar sus diputados tras la ruptura, no tiene presencia en ese debate, pero Podemos reivindica que en 2023 formó parte de la coalición Sumar.

De unas elecciones generales a otras ha cambiado el mapa a la izquierda del PSOE. En los comicios de 2023, que son los resultados que toma como referencia la JEC, Podemos concurrió en la coalición Sumar, junto con IU, Movimiento Sumar y otras formaciones, con Yolanda Díaz como cabeza de lista.

Pero en diciembre de 2023 los entonces cinco diputados de Podemos abandonaron el Grupo Plurinacional Sumar y pasaron al Mixto por sus diferencias políticas. Posteriormente, quedaron reducidos a cuatro tras la renuncia al acta de Lilith Verstrynge.

LOS RESULTADOS DE LAS EUROPEAS COMO ARGUMENTO

Y en 2024, Podemos concurrió en solitario en las elecciones europeas, compitiendo con Sumar y logrando consiguió dos eurodiputados y 578.007 votos. Ése será uno de sus principales argumentos para reclamar presencia en los debates y entrevistas de campaña.

Otro de los argumentos que planteará la formación morada a la Junta Electoral Central (JEC) para hacer valer su peso en los debates electorales es el acuerdo alcanzado para concurrir junto a Sumar a las generales de 2023, en el que se estableció que Podemos recibiría el 23% de las subvenciones correspondientes a la coalición y dispondría de un 23% de representación dentro de la misma.

A su juicio, tienen los mismos derechos a participar en esos debates y entrevistas que la candidatura de Frente Amplio, que ni siquiera lleva el mismo nombre que la alianza de 2023. Como mínimo, exigirán compartir el tiempo en algún debate con el Frente Amplio.

Y recuerdan el precedente de las elecciones de Murcia de 2023, cuando la Junta Electoral Provincial estableció que Podemos y Más Región debían repartirse los minutos en un debate en la televisión autonómica. Aquel debate se suspendió cuando la candidata de Podemos se negó a abandonar el plató para ceder el puesto a la de Más Región.

PENDIENTES DEL CRITERIO DE LA JUNTA ELECTORAL

En la JEC mantienen como referencia el numero de diputados de cada formación integrante de la coalición electoral original, pero en Podemos sostienen que sus criterios se han dio modificando en diferentes convocatorias electorales y confían en que los principios de pluralidad y proporcionalidad permitan encontrar alguna fórmula para garantizar su presencia en los debates de las próximas generales.

La formación también pretende que estos criterios se tengan en cuenta en el reparto de entrevistas y espacios informativos electorales, tanto en los medios de comunicación públicos como en los privados, con el objetivo de que Podemos tenga una participación acorde con la representación y los resultados electorales que reivindica.

Además, desde el punto de vista político, Podemos considera que la presencia de Frente Amplio en los debates supondría una "sobrerrepresentación" del PSOE, teniendo en cuenta el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones para concurrir conjuntamente al Senado en la mayoría de las circunscripciones. Asimismo, aluden a los supuestos pactos entre socialistas y la coalición encabezada por Ada Colau para que esta no presente candidaturas al Congreso en determinadas provincias.