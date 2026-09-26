Podemos rechaza pactar el decreto de vivienda con Junts y exige expropiar 650.000 pisos de fondos buitre

Voluntarios del Sindicato de Inquilinas durante una manifestación para denunciar el desahucio de Maricarmen Abascal, a 26 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha convocado la movilización bajo el lem- Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha rechazado este sábado las negociaciones del Ejecutivo central con otros grupos parlamentarios respecto al 'real decreto Maricarmen', advirtiendo de que "el Gobierno está negociando con Junts" para asestar "un trágala a toda la gente que este sábado está aquí defendiendo el derecho a la vivienda".

"Pensamos que el Gobierno está negociando con Junts para hacerle un trágala a toda la gente que hoy está aquí defendiendo el derecho a la vivienda y no lo vamos a aceptar", ha criticado este sábado Montero en el marco de la movilización 'Ni una Maricarmen más', que recorre las calles de Madrid.

Montero ha exigido la expropiación de "650.000 viviendas en manos de fondos buitre" para destinarlas a alquiler social y la bajada de los precios del arrendamiento por ley.

Miles de manifestantes han arrancado a las 18.30 horas de este sábado una marcha desde la Puerta del Sol de Madrid, convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, para exigir responsabilidades por el desahucio de Maricarmen Abascal y reclamar medidas urgentes que garanticen el derecho a la vivienda.

En esta línea, ha defendido que "el mensaje hoy es clarísimo" y pasa por que "el negocio de la vivienda se tiene que acabar", instando a que "la calle tiene que seguir desbordando" para que especuladores y rentistas "no tengan dónde meterse".

CRÍTICAS A LAS EMPRESAS TENEDORAS Y SITUACIÓN DE LOS VULNERABLES

Durante su intervención, Montero ha cargado contra la actuación de compañías como Urbagestión, señalando que "estaba filtrando que estaba al borde de la quiebra, que tenía muchísimos problemas con su correo, con la gente que les estaba cuestionando su decisión".

En este sentido, ha argumentado que hay "pocas vergüenzas más grandes que, después de desahuciar a una anciana de 87 años de la casa en la que lleva viviendo 70, encima nos quieran hacer creer que son ellos las víctimas".

Finalmente, ha alertado sobre la presión que sufren los ciudadanos en riesgo de desalojo, pidiendo actuaciones institucionales para evitar "el miedo y la vergüenza que siente Maricarmen y tantísimas 'Maricarmenes' que están en riesgo de desahucio o que están en riesgo de no poder pagar ni siquiera la comida para tener que pagar el alquiler o para tener que pagar la hipoteca".

BELARRA EXIGE AL GOBIERNO "EL MEJOR DECRETO POSIBLE" DE VIVIENDA

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado que desde su partido van a "seguir presionando para que el Gobierno apruebe el mejor real decreto ley posible" en materia de vivienda, si bien ha advertido de que esta problemática "no la arregla ningún real decreto ley" por sí solo sin la movilización en las calles.

En este sentido, Belarra ha defendido durante la marcha que "las casas tienen que ser para vivir", destacando la presencia de su formación en esta "movilización histórica porque la gente ha dicho basta".

"Basta de que la vivienda sea un negocio. Ni una casa en manos de fondos buitre, ni una casa para el turismo mientras haya familias que no tienen dónde vivir", ha aseverado la dirigente, concluyendo que el uso residencial debe dejar de tratarse como un mercado especulativo "de una vez".