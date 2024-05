Podemos reclama que España no participe en los Juegos Olímpicos si no se veta la presencia de Israel

La coordinadora general de Podem País Valencià y portavoz de Podemos, María Teresa Pérez, durante la clausura del encuentro ‘Camí a Europa’, en La Rambleta, a 11 de mayo de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Se da la circunstancia de que ma - Eduardo Manzana - Europa Press

Considera que acudir a las olimpiadas, al igual que ha pasado con Eurovisión, supone un "lavado de imagen" a Netanyahu



MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha reclamado la exclusión de Israel de los Juegos Olímpicos de este verano y, en caso de no ser así, demanda "rotundamente" que España no participe de cara a no contribuir a un nuevo "lavado de imagen de un Estado genocida".

Así lo ha trasladado la secretaria de Acción Institucional de la formación morada, María Teresa Pérez, en rueda de prensa, donde se ha mostrado muy crítica con el festival Eurovisión al permitir que participara este país y ha tildado de "indecente" la posición de la delegación española comandada por ERC en este festival internacional.

"Nos oponemos a la participación de Israel (en los Juegos Olímpicos). La comunidad internacional es la que debe vetar a un Estado genocida como es el israelí y si no es así, entendemos que la posición más correcta sería no participar en este lavado de imagen", ha enfatizado la dirigente de Podemos.

A su juicio, ese "lavado de imagen" a Israel es lo que ha provocado la "polémica" edición de este año de Eurovisisión, unido a la actitud "completamente intimidatoria" de la delegación de este país y la postura de la organización impidiendo mensajes de apoyo a la paz por otros participantes, como en el caso de la representante de Irlanda.

EL TELEVOTO PARA ISRAEL REVELA UNA DERECHA "MISERABLE Y ORGANIZADA"

También ha denunciado que el televoto de España en dicho festival, que otorgó la máxima nota (12 puntos) a la canción de Israel, revela que existe una extrema derecha "miserable" y "organizada" que no responde a la realidad de la sociedad española, que es "solidaria" y "propalestina" como se aprecia en movilizaciones y acampadas estudiantiles.

De hecho, ha manifestado que también ha podido jugar un papel el posible boicot de una parte de eurofans, que no han votado en el certamen, y que otros aficionados han repartido su voto en otras opciones.

Además, el secretario de Organización de la formación, Pablo Fernández, ha aludido a que el futuro reconocimiento del Estado palestino por parte de España es un elemento "simbólicamente importante" pero que, por sí mismo, no va a cambiar las cosas si el Ejecutivo no adopta más medidas para aislar internacionalmente a Israel.

PIDE EXPULSAR A LA EMBAJADORA ISRAELÍ

Por ejemplo, ha insistido en la necesidad de romper relaciones diplomáticas con el Gobierno dirigido por Benjamin Netanyahu, expulsar a la embajadora israelí en España, suspender cualquier compraventa de armas con ese país y apoyar la demanda de Sudáfrica contra Israel en la Corte Penal Internacional.

Es más, ha advertido al PSOE de que si el Ejecutivo sale de la "parálisis" ante el "genocidio" de la población palestina, esa "inacción" acabará pasando factura al PSOE durante décadas. "Los Estados genocidas no tienen amigos, tienen cómplices", ha lanzado Fernández en clara alusión al Ministerio de Exteriores.