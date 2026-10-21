Podemos reclama que Milei debe estar "vetado en todas partes" porque es un "peligro": "No le quieren ni los suyos"

Archivo - La secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado que el presidente de Argentina, Javier Milei, debería estar "vetado en todas partes" y ha lanzado que "no le quieren ni los suyos", en referencia a que el líder de Vox, Santiago Abascal, no se vaya a reunir con él durante su visita a España.

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press tras asistir a una protesta estudiantil en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en rechazo a la visita del mandatario argentino cuando iba a realizar una conferencia política.

Belarra ha mostrado su respaldo a esta concentración, dado que están siendo los estudiantes quienes están en "punta de lanza para frenar al fascismo", y ha denunciado que la extrema derecha en América Latina solo genera "pobreza, injusticia y muchísima represión"

"Al fascismo no lo va a parar ningún partido político, lo va a parar la gente en las calles como ha pasado siempre en este país y nosotras, desde las instituciones, tenemos que acompañar ese proceso", ha defendido.

Dicho esto, la líder de Podemos ha asegurado que Milei "debería estar vetado de todas las instituciones públicas porque es un peligro no sólo para su país, sino para la humanidad entera".

"ES UN SIONISTA"

"Es un reconocido sionista, defiende el genocidio contra el pueblo de Palestina, somete al pueblo de Argentina a un sufrimiento que nos deja sin palabras y yo creo que tendría que estar vetado de todas partes", ha agregado para exigir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que le debería retirar las condecoraciones que le impuso.

Cuestionada por el hecho de que Milei no vaya a ser recibido por los líderes estatales de PP y Vox, Belarra ha espetado que esto demuestra que "no le quieren ni los suyos".