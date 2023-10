Podemos reivindica su plante a la jura de la Princesa por coherencia: "El republicanismo se demuestra con hechos"

IU tampoco irá al entender que la ceremonia es una exaltación de la monarquía y ve suficiente la delegación institucional de Sumar



MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha reivindicado que no acudirá a la jura constitucional de la Princesa Leonor mañana en el Congreso en "coherencia" con sus convicciones republicanas, que deben demostrarse con "hechos".

Mientras, IU también ha reafirmado que se ausentarán al entender que la ceremonia es una "exaltación" de los valores monárquicos, alegando que es suficiente con la delegación institucional que enviará Sumar.

Así lo han indicado el coportavoz del partido morado, Pablo Fernández, y la portavoz federal de IU, Sira Rego, en sendas ruedas de prensa para explicar su postura de desmarcarse de este evento, como harán el grueso de diputados del grupo confederal.

Sumar enviará al evento una delegación de cargos institucionales liderada por la líder de la formación, Yolanda Díaz, la portavoz parlamentaria, Marta Lois, y la vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, Esther Gil. Y a esta reducida comitiva de los tres cargos referenciados a Sumar se sumará el ministro de Universidades, Joan Subirats, vinculado a los 'comunes'.

Sin embargo, la representación de Sumar se ha visto reducida al desmarcarse hoy también de la ceremonia el diputado de En Comú Podem y secretario primero de la Mesa de la cámara, Gerardo Pisarello, pese a que en un principio se acordó su presencia y él mismo dijo que acataría el acuerdo que adoptara la dirección del grupo.

De esta forma, las ministras de Podemos Ione Belarra (Derechos Sociales) e Irene Montero (Igualdad), al igual que el líder de IU, Alberto Garzón, tampoco asistirán al acto como transcendió el fin de semana. Ni tampoco el grueso de diputados salvo los mencionados casos de Díaz, Lois y Esther Gil.

PODEMOS: "NUESTRA AUSENCIA ES ELOCUENTE"

De esta forma, el coportavoz de Podemos ha desgranado que ningún cargo de la formación estará presente en la ceremonia, pues es un acto que "pretende blindar la monarquía" que "nadie eligió". "No es un acto más, no es un acto cualquiera, como digo, es un acto que lo que pretende es blindar la sucesión dinástica y desde luego Podemos no va a formar parte de esa operación", ha remarcado.

Luego ha disertado que tienen la "firme convicción" de que la ciudadanía tiene "el derecho a elegir a sus responsables públicos, incluida la Jefatura del Estado", pues es lo oportuno dentro de un estado democrático. Y en línea con el ideario de Podemos, Fernández ha proclamado que espera "más pronto que tarde" que se pueda celebrar un referéndum sobre la monarquía o república.

Cuestionado sobre si prevén hacer algún acto paralelo para reivindicar la república este martes, Fernández ha respondido que su ausencia a la jura de la Princesa de Asturias es lo "suficientemente elocuente y significativo".

"Republicano se es y hay que demostrarlo, hay que demostrarlo con hechos. Nosotros somos coherentes y por eso mañana no vamos a acudir", ha zanjado.

IU NO EXALTARÁ LOS VALORES MONÁRQUICOS

Por su parte, la portavoz federal de IU ha destacado que Sumar enviará una delegación institucional y por parte el grupo parlamentario estará presente en el acto, si bien ha subrayado que IU no quieren contribuir a la "exaltación de los valores monárquicos".

"Somos una organización republicana, no hemos participado en eventos vinculados con la monarquía en ocasiones anteriores y hay una representación institucional (de Sumar). Creemos que es suficiente en este sentido", ha zanjado.

AINA VIDAL: LA MONARQUÍA ES ALGO "ANTIDEMOCRÁTICO"

La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, ha explicado en redes que no irá a la jura de la Constitución de la Princesa Leonor y que no legitimará "algo tan antidemocrático como la monarquía".

"La única garantía de progreso se llama República y pasa por elegir quién nos representa votando, no por derecho de sangre", ha expuesto a través de varios mensajes en la red social 'X', donde ha sentenciado que no hay posibilidad de regeneración de la institución monárquica.

Los 'comunes' han explicado que para garantizar una presencia institucional "mínima" por su parte, sí acudirá el ministro de Universidades.