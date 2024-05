Podemos replica a Guilarte tras criticar su plan de reforma del CGPJ: "España es un Estado de derecho, no de derechas"

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha replicado las críticas del presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, a la propuesta de reforma del organismo presendata por su formación, al subrayarle que España "es un Estado de derecho, no de derechas".

"Este señor no se ha dado cuenta de que España es un Estado de derecho, no de derechas. Que el Congreso (Poder Legislativo) haga leyes es democracia. Que los reaccionarios secuestren desde hace 5 años el CGPJ es golpismo", ha lanzado la exministra de Igualdad a través de un mensaje en la red social 'X'.

Guilarte ha vuelto a cargar esta mañana contra la iniciativa de Podemos para reformar el sistema de elección del CGPJ para que la mayoría absoluta del Congreso nombre a 16 vocales del órgano y ha asegurado que "el PSOE no puede ni tan siquiera tomarla en serio" porque sería "destrozar la separación de poderes".

"No se puede ni plantear, no puede ni tramitarse, no quiero ni pensar que eso llegue a aprobarse. El PSOE no puede ni tan siquiera tomarla en serio, es destrozar la separación de poderes. Somos un Estado democrático y no lo podemos permitir", ha sostenido este jueves en un desayuno jurídico organizado por el Colegio de la Abogacía de Madrid.