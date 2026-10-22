La Policía alerta de ciberdelincuentes que usan un falso concurso de baile para acceder a cuentas de WhatsApp

La Policía alerta de mensajes sobre un falso concurso para que ciberdelincuentes accedan al WhatsApp de las víctimas - POLICÍA NACIONAL

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha alertado este jueves de ciberdelincuentes que utilizan un falso concurso de baile para acceder a cuentas personales de WhatsApp y, haciéndose pasar por la víctima, piden dinero a sus contactos o les envían el mismo reclamo del concurso para acceder a otros teléfonos.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha sido quien ha puesto en el foco este problema del que ahora alerta también la Policía a través de redes sociales. El organismo explica que han recibido consultas sobre un "nuevo fraude" que consiste en mensajes de WhatsApp enviados desde el contacto de una persona conocida en el que solicitan mediante un enlace votar por un familiar o un conocido en un supuesto concurso de baile.

Según detalla el INCIBE, cuando la víctima abre el enlace llega hasta una página que simula una votación. Para poder expedir el voto la web pide un número de teléfono y tras darlo, se muestra un código con instrucciones para introducirlo en WhatsApp, mediante la opción de vincular un dispositivo con el número de teléfono.

"El objetivo es vincular un dispositivo externo a la cuenta de la víctima y así, escribir a sus contactos sin autorización", explican. La persona afectada puede seguir utilizando WhatsApp en su teléfono mientras los ciberdelincuentes envían mensajes desde la sesión vinculada haciéndose pasar por la víctima para pedir dinero a sus contactos o enviarles el mismo reclamo del concurso.

"El fraude se propaga aprovechando la confianza entre personas conocidas", indican desde el ICIBE.

RECOMENDACIONES DEL INCIBE A SEGUIR

En caso de haber recibido el mensaje, el instituto de ciberseguridad recomienda no acceder al enlace ni facilitar el número de teléfono u otros datos; comprobar la petición llamando a la persona que ha enviado el mensaje y no reenviar el mensaje ni el enlace.

Asimismo, el INCIBE insiste en la necesidad de avisar a la persona que te ha enviado el mensaje por otro canal; comunicarlo mediante el servicio de reporte de fraude de INCIBE; conservar una captura del mensaje y, después, eliminarlo.

Por otro lado, en caso de haber abierto ya el enlace o haber facilitado el número de teléfono, INCIBE insiste en la importancia de cerrar la página y no continuar con las instrucciones.

"Haber abierto el enlace o escrito tu número no equivale, por sí solo, a haber autorizado la vinculación, pero conviene revisar los dispositivos vinculados y estar atento a nuevas solicitudes o mensajes sospechosos", indican.

Por último, el instituto pide mantener actualizados los sistemas operativos y WhatsApp. "Si has descargado archivos, instalado aplicaciones o detectas un comportamiento extraño, revisa el dispositivo y utiliza una herramienta de seguridad adecuada para tu sistema", zanjan.