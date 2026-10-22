La Policía localiza a 74 migrantes hacinados, diez menores, en un piso en el barrio del Príncipe de Ceuta

Un agente de la Policía en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una operación de la Policía Nacional desarrollada el pasado martes ha permitido localizar a 74 migrantes en situación irregular hacinados y con lesiones de mordeduras de perros en un piso en el barrio del Príncipe de Ceuta, entre ellos diez menores, en una investigación que ha dejado un detenido que pretendía trasladar a estas personas a la península.

Según ha informado la Policía Nacional, la operación requirió un importante despliegue policial debido a la complejidad del lugar donde se encuentra el inmueble y se ha saldado con la detención de un ciudadano ceutí considerado el principal responsable de una organización criminal dedicada, presuntamente, al favorecimiento de la inmigración y otras actividades delictivas.

Durante el operativo los agentes han localizado a 54 hombres, 10 mujeres y 10 menores de edad no acompañados, lo que suma un total de 74 personas alojadas en el inmueble investigado. Al detenido se le imputan delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, contra los derechos de los trabajadores, lesiones a menor y explotación laboral de menores.

LESIONES POR MORDEDURAS DE PERROS

Las pesquisas policiales han permitido obtener indicios de que algunos menores alojados en el inmueble podrían haber sido víctimas de agresiones físicas, incluyendo lesiones ocasionadas por mordeduras de un perro.

Asimismo, los agentes investigan la posible explotación laboral, tanto de menores como mayores de edad, que habrían sido utilizados para realizar diferentes tareas y trabajos, aprovechándose de su situación de necesidad y vulnerabilidad.

"A las dificultades derivadas de la ubicación del inmueble se ha sumado la peligrosidad atribuida a la organización criminal, cuyos integrantes cuentan con numerosos antecedentes policiales", ha señalado la Policía en una nota de prensa.

El elevado número de personas localizadas durante la intervención se enmarca en un contexto de intensificación de la presión policial, que ha acabado con el desalojo de los asentamientos en la playa Benítez y El Trampolín, según la Policía.

El desmantelamiento de los asentamientos ha propiciado el desplazamiento de una parte de los migrantes que permanecían en ellos hacia otros puntos de la ciudad, entre ellos el Barrio de El Príncipe.

Ante esta situación, la Policía Nacional ha señalado que mantiene una "intensa actividad operativa", tanto en las inmediaciones como en la misma barriada. La operación ha supuesto, además, un importante golpe a la infraestructura logística del entramado criminal, que mantenía alojadas a numerosas personas en el inmueble a la espera de una oportunidad para facilitar su traslado irregular a la península.

La investigación se ha desarrollado gracias a la coordinación de las diferentes plantillas policiales repartidas tanto por la costa andaluza como a nivel central que están trabajando conjuntamente con la Fiscalía contra la lucha del tráfico ilícito de migrantes. Este jueves, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.