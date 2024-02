Portadas de los periódicos del jueves 22 de febrero de 2024

EP - EP

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La inteligencia española concluye que Rusia mandó matar al desertor"; "Detenido un exasesor de Ábalos por lucrarse con las mascarillas"; "Un error del juez del 'caso Tsunami' amenaza con anular toda la causa"; "Charles Michel, presidente del Consejo Europeo: "No podemos permitirnos la fatiga sobre Ucrania""; "El Parlamento israelí rechaza el Estado palestino por un 82% de los votos"; """Me desmayaba entrenando por la ansiedad"".

EL MUNDO: "Koldo cobró comisiones gracias a "su relación con autoridades""; "Los agricultores se plantan en Madrid: "No nos creemos al ministro Planas""; "Un informe de Asuntos Internos admite que las pruebas contra OCON no se 'contrastaron'"; "El proyecto de ley separatista en el Parlament reclama liberar la "nación" y "honrar el 1-o""; "Jordi Sevilla: "Lo que hace el PSOE a García-Page me recuerda al estalinismo""; "Declive económico y social en Japón, el país más viejo del mundo".

LA VANGUARDIA: "Los agricultores toman Madrid y advierten que ampliarán la protesta"; "Denuncia por presunto fraude en Uatae y Pimec"; "Entrevista a Leonardo Marcos, director general de la Guardia Civil: "No he encontrado ningún error en la operación de Barbate"".

ABC: "Cae la mano derecha de Ábalos por corrupción en la compra de mascarillas en la pandemia"; "Los fiscales se ratifican ante su jefe: Puigdemont lideró el terrorismo de Tsunami".