Las portadas de los periódicos del lunes 28 de octubre

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL MUNDO: "Sánchez da su palabra tras la foto: 'No he tenido relación con Aldama'"; "Felipe González: 'El PSOE era un proyecto de país y ahora no lo es'"; "Los momentos estelares de Donald Trump en campaña: 'Si te gustan las vacas, echa a Kamala'"; "Los misterios tras el coronel Baños: autor superventas, 'influencer' de la extrema derecha y gurú de la conspiranoia".

EL PAÍS: "Sánchez defiende que Sumar ha actuado con 'contundencia' en el caso Errejón"; "Los republicanos se movilizan para votar en los Estados clave"; "El Constitucional frena un desahucio en Madrid por no verlo razonable"; "Investigación por los insultos racistas a Lamine Yamal, Ansu y Raphinha en el Bernabéu"; "Carlos Sainz se luce y gana en el Gran Premio de México de F1, el cuarto de su carrera".

ABC: "El PP cede terreno a Vox y ambos suman 187 escaños"; "El 77% de los votantes del Partido Popular reclaman una oposición más contundente".

LA RAZÓN: "El Gobierno acumula 36 ausencias a sesiones de control en dos semanas"; "Feijóo exige que aclare su relación con Aldama"; "Puigdemont logra un apoyo masivo para liderar Junts"; "El TS no demorará su decisión sobre la imputación de Ábalos"; "Mónica García incumple sus promesas electorales y no ejecuta ninguna de las medidas sanitarias".

LA VANGUARDIA: "La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez: 'No habrá ni un euro del Estado para vivienda que no se blinde para siempre'"; "El Congreso de Junts ratifica a Puigdemont y Turull con una elevada abstención".