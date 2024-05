Portadas de los periódicos del martes 21 de mayo de 2024

EP - EP

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El fiscal de La Haya pide detener a Netanyahu y a la cúpula de Hamás"; "Sánchez avanza una "respuesta acorde" si Milei no rectifica"; "La muerte del presidente de Irán sume al país en la incertidumbre"; "La Guardia Civil no halla indicios de delito en la actuación de Begoña Gómez"; "La Guardia Civil no halla indicios de delito en la actuación de Begoña Gómez"; "Un hombre mata a sus nietos de 10 y 12 años y se suicida".

EL MUNDO: "Koldo se iba a reunir con el presidente de Adif cuando fue detenido"; "Sánchez estira el conflicto con Milei y el PP ve la oportunidad para "acaparar el centro""; "Irán busca nuevo sucesor para Jamenei que siga la línea dura".

ABC: "Sánchez usa la crisis con Milei para forzar a las empresas a fijar una posición política"; "La UCO salpica al presidente de Adif en un supuesto amaño de una obra por la trama Koldo".

LA VANGUARDIA: "Sánchez mantiene el pulso con Milei sin lograr una rectificación"; "El fiscal de La Haya pide órdenes de arresto contra Netanyahu y la cúpula de Hamas"; "Assange gana más tiempo para apelar contra su extradición a EE.UU.".

LA RAZÓN: "Sánchez sostiene el pulso con Milei de cara a las europeas"; "Irán confirma la muerte de Raisi en el accidente aéreo"; "Feijóo se revuelve contra "la pinza de Sánchez-Vox" para atacar al PP"; "Biden condena la orden de arresto del fiscal jefe de La Haya contra Netanyahu por crímenes de guerra".