Portadas de los periódicos del martes 29 de marzo

EL PAÍS: "La subvención al combustible será para toda la población"; "La bofetada de Will Smith dinamita los Oscar de 'CODA'"; "Biden sube impuestos a los ricos para financiar el gasto militar"; "La UE prevé recibir hasta 10 millones de refugiados"; "El método ruso para dominar otras naciones es provocar hambrunas".

EL MUNDO: "Feijóo apoyará el plan de Sánchez si baja impuestos"; "La cúpula fiscal frena el intento europeo de quedarse toda la investigación al hermano de Díaz Ayuso"; "Los huelguistas pierden apoyo e intensificarán la recta final de la protesta del transporte"; "Del Pozo deja por sorpresa El Corte Inglés y una comisión ejecutiva asume la gestión"; "Esta granada la reservo para Putin y Lukashenko".

ABC: "Sánchez tira de subvenciones y esquiva la rebaja de los impuestos".

LA VANGUARDIA: "Will Smith: Una bravuconada que desluce los Oscars"; "Rebaja de la gasolina a todos los usuarios"; "Barcelona firma como sede de la Copa de América"; "Abramóvich y negociadores ucranianos, supuestamente envenenados".

LA RAZÓN: "La bofetada de Will Smith que cambió los Oscar para siempre"; "Sánchez cerró el plan anticrisis 'in extremis' con Podemos"; "Delgado decide que la Fiscalía Europea no lleve el caso de las mascarillas"; "ERTE disparados por la huelga del transporte, la guerra y la falta de suministros"; "El Partido Popular avalará las ayudas de urgencia, pese al 'engaño' de Sánchez"; "Zelenski se abre a una Ucrania neutral si Rusia se retira".

EL PERIÓDICO: "Una bofetada machista para la historia de los Oscar"; "Sánchez aplica las recetas del covid a la crisis de Ucrania"; "El grupo Noel, Empresa del Año"; "36 municipios de BCN tendrán vigilancia nocturna compartida"; "Abramovich y dos emisarios ucranianos, con síntomas de envenenamiento".

EL CORREO: "El Gobierno rebaja las gasolinas a toda la población y limita al 2% el alza del alquiler"; "Bofetón a los Oscar"; "Abramóvich y negociadores de Kiev sufren una rara intoxicación"; "Urkullu negociará con los partidos un plan para paliar los efectos de la guerra en Euskadi".