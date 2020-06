Las portadas de los periódicos del martes 9 de junio de 2020

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La Fiscalía investiga a Juan Carlos I por las comisiones del AVE a La Meca"; "Nancy Pelosi hinca la rodilla por George Floyd. Las protestas animan a Biden a pasar a la acción"; "El confinamiento ha salvado 450.000 vidas solo en España"; "El ministerio público pide el archivo de la causa por el 8-M"; "El Banco Mundial alerta de una recesión que triplica la caída de 2009".

EL MUNDO: "El forense desarma a Illa y Simón: "La hecatombe se veía venir""; "Trapero, de rebelión a sedición o desobediencia"; "El fiscal investiga al Rey Juan Carlos por su papel en el AVE a La Meca"; "Marjaliza dio acciones a políticos del PSOE para lograr unas adjudicaciones"; "El Banco de España avisa de que la crisis se prolongará al menos tres años"; "Profesores denuncian presiones para aprobar a todos los alumnos"; "Gianluca de Ficchy, pte. de Nissan Europa: "Las presiones no cambiarán la decisión del cierre de Barcelona"".

LA VANGUARDIA: "El Govern plantea dejar Barcelona en la fase 2 hasta el final de la alarma"; "Una extraña vuelta al cole"; "La acusación pública pide de desobediencia a sedición a Trapero"; "La Fiscalía del Supremo asume la investigación al rey Juan Carlos"; "El Banco de España empeora sus previsiones para este año"; "La crítica a la gestión de Faus sacude al Cercle d'Economia".

ABC: "Delgado impone a la Fiscalía del Estado servir al Gobierno. El fiscal pide que se condene a Trapero por sedición pero ofrece la alternativa de inhabilitación, pese a que el mayor de los Mossos "dio cobertura" al 1-0. Solicita el archivo de la causa contra el delegado del Gobierno por el 8-M, a pesar del demoledor informe del forense: "El 3 de marzo ya deberían haberse cancelado las reuniones masivas"".

EL PERIÓDICO: "Paso a paso. Barcelona entra con moderación en la fase 2"; "La fiscalía investigará por primera vez a Juan Carlos. El ministerio público se abre a que Trapero evite la cárcel y pene solo por desobediencia"; "Gianluca de Ficchy, presidente de Nissan Europa: "Nissan no sería rentable en Barcelona ni con un modelo nuevo. No había solución""; "El PNV avala el decreto posalarma que ERC ve centralizador"; "Dickens revive en el auge de la desigualdad"; "El PIB caerá del 9% al 15% este año en España".

EL CORREO: "Los contagios en Basurto y Txagorritxu vuelven a poner en jaque a Osakidetza"; "El Supremo investiga a Juan Carlos I por presuntos delitos de corrupción"; "El Banco de España cree que la recuperación tardará más de dos años".

LA RAZÓN: "La Fiscalía del Supremo no prevé citar a Don Juan Carlos. ERC y Podemos llevarán el "juicio político" al Congreso"; "La verdad sobre las muertes en residencias. Madrid registra un 32% de fallecidos frente al 85% de Aragón y Extremadura"; "El decreto de la nueva normalidad no podrá prohibir manifestarse"; "La Fiscalía se une al Gobierno contra la juez del 8-M"; "El Banco de España eleva la caída de la economía a un 15% del PIB"; "Sanidad no incluye a los sospechosos en las cifras de muertos".