Las portadas de los periódicos del sábado 29 de diciembre del 2018

29/12/2018

MADRID, 29 Dic.

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Condena millonaria a Ana Botella por malvender vivienda social"; "El Gobierno sube un 3% las pensiones mínimas y un 1,6% el resto"; "Los enigmas de Matera, capital europea de la cultura 2019"; "Bruselas se prepara ante un año de turbulencias en la UE"; "El siglo de Juan Eduardo Zúñiga".

EL MUNDO: "Sánchez cuenta con el separatismo para seguir gobernando en 2020"; "Condena millonaria a Botella y 6 de sus ediles por malvender pisos públicos"; "Ataque contra un autobús turístico en las pirámides de Egipto"; "Un 'simple descuido' con un menor será considerado violencia".

LA VANGUARDIA: "Sánchez a Torra: 'Diálogo y ley, lo demás son monólogos'"; "El Tribunal de Cuentas exige 25 millones a Ana Botella y su equipo"; "El abuso sexual a menores prescribirá más tarde"; "Las pensiones subirán un 1,6%en enero y las mínimas crecerán hasta el 3%"; "Cuatro muertos por una bomba cerca de las pirámides de Guiza".

ABC: Entrevista a Juan Marín: "No tengo líneas rojas a la hora de negociar. Ni con Vox ni con nadie"; "Si la presidencia de la Junta la tiene el PP, sería bueno que Hacienda la llevara Cs, pero también estamos interesados en Educación o Sanidad"; "El PSOE no ha digerido su derrota. Las reglas han cambiado para los que creían que esto era su cortijo".

EL PERIÓDICO: "Botella, condenada por malvender pisos sociales"; "Las pensiones aumentan el 1,6% y las mínimas, hasta el 3%"; "Atentado contra turistas en El Cairo"; "Sánchez insta a Torra a dejar el 'monologo' de la autodeterminación"; "Moncho: El rey del bolero calla a los 78 años".

EL CORREO: "Elizegi admite que cuadrar las cuentas esta temporada 'será complicado'"; "'Me comprometo a devolver el club un poquito mejor'"; "Sánchez no rechaza el apoyo de los secesionistas para otra investidura"; "Los abusos a menores no prescribirán"; "La Avanzada cumple 30 años".

LA RAZÓN: "Sánchez censura el pacto con Vox pero repetiría con los soberanistas"; "Ana Botella recurrirá la 'sentencia política' de la venta de pisos a 'fondos buitre'"; "El Gobierno blinda las pensiones al IPC sin resolver el futuro del sistema"; "Tres turistas muertos en un atentado junto a las pirámides de Giza".