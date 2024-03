Portadas de los periódicos de este sábado 9 de marzo de 2024

EP - EP

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El feminismo toma las calles el 8M a pesar de la división y la bronca política"; "La UE prevé abrir en breve el corredor marítimo para ayudar a Gaza"; "El puerto mauritano de los sueños rotos"; "Una decena de investigados se repartieron el botín millonario del 'caso Koldo'"; "ERC y Junts compiten en sus exigencias por los Presupuestos"; "Los obispos admiten un grave error en el informe sobre los abusos sexuales"; "El Gobierno planea un duro ajuste en las cuentas públicas de 2025".

EL MUNDO: "El 42% de los socialistas está 'decepcionado' tras votar a Sánchez el 23J"; "El Gobierno confía en que Puigdemont le apoye para que "todo esto tenga sentido""; "Un acusado de corrupción , un ultranacionalista húngaro... los hombres tras la OPA sobre Talgo"; "Koldo: "Si Santos Cerdán no se porta bien, acabaré con él""; "'No es no' de las mujeres del PSOE contra la prostitución".

LA VANGUARDIA: "Un corredor marítimo permitirá alimentar a los palestinos de Gaza"; "Las víctimas de trata de personas tendrán permisos de trabajo y residencia"; "Entrevista Jéssica Albiach, En Comú Podem: "Sorprende que ERC piense que el presupuesto se decide en Madrid"".

ABC: "Entrevista con Javier Gómez Bermúdez, presidente del tribunal del 11-M: "Con la declaración de los etarras en el juicio hicimos un ridículo espantoso""; "La maternidad abre a 19 puntos la brecha de empleo entre sexos".

EL PERIÓDICO: "Clamor a favor de la igualdad"; "Los propietarios alertan del riesgo de adelantar el cierre de los restaurantes".

LA RAZÓN: "El feminismo muestra su división con dos marchas"; "Transportes, Interior y Baleares avalaron ante Illa la empresa de la trama"; "Page, Lambán y Lobato se revuelven contra la amnistía"; "El TJUE puede frenar los planes de Puigdemont de repetir como eurodiputado".