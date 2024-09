Las portadas de los periódicos del sábado 28 de septiembre de 2024

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Israel apunta al líder de Hezbolá en un duro bombardeo en Beirut"; "La inflación cae con fuerza hasta el 1,5%, su tasa más baja en tres años y medio"; "Marlaska choca con Frontex por la inmigración en Canarias"; "Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola: "Tendremos un crecimiento ingente en los próximos años"".

EL MUNDO: ""Escucharemos al PP y si nos parece mal diremos que 'no'"; "Israel lanza un ataque selectivo contra el cuartel general de Hizbulá y su líder supremos, Nasrala"; "Puigdemont da un golpe de mano en Junts y frena a los que quieren pactar con Sánchez"; "La cesta de la compra sufre su mayor caída justo antes de la nueva subida del IVA"; ""El discurso populista de México no es Historia: sin indígenes no habría Conquista de América".

ABC: "Sánchez ordenó al abogado del Estado no recurrir el acta de eurodiputado de Puigdemont"; "Entrevista con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana: "He estado muchas veces en el dilema de cárcel o exilio. Y sigo aquí, en Venezuela"".

LA VANGUARDIA: "Israel intenta matar al líder de Hizbulah con un bombardeo en Beirut"; "Trump presume ante Zelenski de su buena relación con Putin"; "Entrevista a Juan José Omella, cardenal y arzobispo de Barcelona: "No debe tratarse a los inmigrantes de manera denigratoria"".

EL PERIÓDICO: "Manel del Castillo, presidente del comité de expertos para reformar el sistema sanitario catalán: "Somos punteros en cáncer y trasplantes, pero fallamos en las patologías sencillas""; "Controles antinavajas"; "Sánchez rebaja la tensión por la financiación con las comunidades del PP"; "Feijóo propone subir hasta los 1.800 euros la deducción fiscal por hijo"; "Alícia Romero: "Catalunya debe recuperar el liderazgo económico""; "Barcelona mueve ficha para implementar la figura del 'alcalde de noche'"; "Muere Maggie Smith, dama discreta del cine y la televisión".

LA RAZÓN: "Preocupación en Moncloa por la deriva de Sumar"; "Netanyahu promete derrotar a los terroristas de Hizbulá"; "Montero confi rma la cesión del IRPF al gobierno catalán"; "El bloqueo legislativo del PSOE al PP llega ya a 17 proyectos en el Congreso"; "La pobreza se expande sin freno en España y el riesgo de exclusión alcanza a 13 millones de personas".