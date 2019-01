Los portavoces nacionalistas, ausentes de la primera toma de contacto con la nueva responsable de 'España global'

Publicado 16/01/2019 19:16:43 CET

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado para la España Global, Irene Lozano, que ha sutituido al Alto Comisionado para la Marca España, ha reunido este miércoles a portavoces y responsables parlamentarios para una primera toma de contacto, pero a la reunión no han asistido representantes de ERC, ni tampoco del PDeCAT o el PNV, según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press.

En el encuentro, un almuerzo en las cercanías del Congreso, han participado los portavoces socialistas en la Comisión de Exteriores del Congreso y del Senado, Pere Joan Pons y Rafael Lemus; el 'popular' Carlos Aragonés (portavoz de esta Comisión en la Cámara Alta); los secretarios generales de los grupos de Podemos y Ciudadanos, Txema Guijarro y Miguel Gutiérrez, respectivamente y el portavoz del Grupo Mixto en dicha Comisión en la Cámara Baja, Carlos Salvador, que pertenece a UPN. El diputado del PDeCAT Jordi Xuclà ejerce de portavoz adjunto.

Fuentes de ERC consultadas por Europa Press han confirmado que el grupo no ha enviado a ningún representante mientras el PDeCAT dice no haber recibido invitación pero admite que el tema no le interesa especialmente.

Lozano, que tomó posesión en octubre, no ha comparecido aún en el Congreso ni en el Senado. La que fuera diputada, primero de UPyD y después, en 2016, del Grupo Socialista, se ha convertido en la cuarta secretaria de Estado dependiente del ministro de Exteriores, Josep Borrell. De este modo el Gobierno socialista ha reformado la anterior 'Marca España', que dependía de Presidencia del Gobierno, en una apuesta por la "España Global".

En su toma de posesión, el pasado octubre, Borrell confirmó que su intención y la de Pedro Sánchez es darle a lo que era Marca España un nuevo enfoque, menos centrado en lo económico, aunque sin olvidarlo, y más en lo cultural e identitario que, según dijo, "es más difícil de resolver".

"Hay que trabajar por la reputación de España en términos políticos, como democracia plena, como país defensor de los derechos humanos", afirmaba entonces Lozano, reconociendo que "una parte del trabajo" será tener en cuenta que "el reto secesionista, particularmente todo lo que ocurrió hace un año, puede haber dañado la imagen de España en este sentido".