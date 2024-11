El PP acusa al Gobierno de actuar de "mala fe" ante la DANA y critica que Sánchez no comparezca en el Congreso

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar de "mala fe" ante la DANA, ya que, a su entender, "pudo declarar emergencia nacional e involucrarse desde el primer momento y no lo hizo". Además, ha criticado que el jefe del Ejecutivo no comparezca la próxima semana en el Pleno de la Cámara Baja para ofrecer explicaciones a los ciudadanos tras la catástrofe y tenga previsto asistir a una "cumbre del clima".

"Qué paradojas. Lo cierto es que Pedro Sánchez debería suspender esa participación en esa cumbre del clima y debería estar en el Pleno de la próxima semana explicando qué hizo o qué no hizo la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende de la vicepresidenta tercera del Gobierno de España", ha declarado Tellado en una rueda de prensa.

Al ser preguntado si el PP ha pedido cuentas al presidente e la Generalitat, Carlos Mazón, por activar tarde las alertas y si debería dar explicaciones, Tellado ha señalado que Mazón ha estado "todos los días sobre el terreno, atendiendo a personas, resolviendo problemas y cumpliendo con sus obligaciones".

"Y he visto a un presidente del Gobierno abandonar sus propias responsabilidades diciendo que, si necesitan ayuda, que la pidan. Creo que son dos formas muy distintas de entender la responsabilidad por parte de un dirigente político", ha enfatizado, para subrayar que Mazón "comparecerá en las Cortes Valencianas la próxima semana y Pedro Sánchez no".

Tellado se ha preguntado que "si esto no es una emergencia nacional, qué lo es", después de que se hayan producido más de dos centenares de fallecidos y siga habiendo decenas de desaparecidos. "El Gobierno pudo declarar emergencia nacional e involucrarse desde el primer momento y no lo hizo. Y creo que ahí no es que el Gobierno haya actuado mal, es que creo que el Gobierno ha actuado de mala fe", ha afirmado.

