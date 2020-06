El PP acusa al Gobierno de "arrodillarse" ante Bildu y PNV al "acercar a miembros duros" de ETA y exige explicaciones

Ana Beltrán asegura que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha cruzado todas las líneas rojas inimaginables"

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización del PP y presidenta del partido en Navarra, Ana Beltrán, ha acusado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de "arrodillarse" ante Bildu y el PNV al "acercar a miembros duros" de ETA y ha anunciado que su partido exigirá explicaciones inmediatas en el Congreso al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Así se ha pronunciado después de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias haya ordenado el traslado de cuatro presos de ETA condenados por delitos de terrorismo, entre ellos Julián Achurra Egurola, alias 'Pototo', que cambia de un centro penitenciario en Cádiz para ingresar en Aranjuez (Madrid) por una cuestión relacionada con su estado de salud. El etarra está condenado por colaborar en el secuestro de Ortega Lara y por atentar contra policías en 1986.

En declaraciones a Europa Press, Beltrán ha asegurado que el Ejecutivo "ha cruzado todas las líneas rojas inimaginables", ya que, según ha recalcado, ha impulsado el acercamiento de presos de la banda terrorista a los que quedan "décadas de condena por cumplir y siguen sin arrepentirse de sus brutales asesinatos".

"El Gobierno de Sánchez, que hasta ahora se limitaba a acercar presos con gran parte de la pena cumplida y sin delitos de sangre, hoy se arrodilla ante Bildu y el PNV acercando a miembros duros de ETA, que no se han arrepentido, no han colaborado con la Justicia y no se han desvinculado de ETA", ha aseverado.

"SÁNCHEZ, CAPAZ DE TODO POR SEGUIR EN EL PODER"

La responsable de Organización de los 'populares' ha afirmado que el jefe del Ejecutivo "es capaz de todo por mantenerse en el poder" y ha subrayado que "por eso da prebendas" a Bildu y a los nacionalistas vascos.

Además, ha señalado que su socio de Gobierno, Podemos, "firmó con independentistas vascos y catalanes acercar y excarcelar de forma generalizada a presos de ETA y a condenados por sedición". Según ha agregado, ya pidió explicaciones por este documento al Ejecutivo en el Parlamento pero "recibió la callada por respuesta".

Después de que hace unas semanas el PSOE, Podemos y Bildu firmaran la derogación de la reforma laboral, la dirigente del PP ha subrayado que no le "cabe duda" que para otros apoyos que necesite en el futuro el Gobierno "seguirá adelante con lo firmado" por Podemos sobre "excarcelación de presos de ETA y condenados por sedición".

"MARLASKA DEBE RESPONDER SI SIGUE LA HOJA DE RUTA DE PODEMOS"

Ana Beltrán ha anunciado que el PP pedirá explicaciones al ministro del Interior por este traslado de cuatro presos de ETA. "Marlaska debe responder si sigue la hoja de ruta firmada por Podemos", ha enfatizado.

También la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha censurado la decisión de Instituciones Penitenciarias. "Continúa acercando a etarras con delitos de sangre y más de media condena por cumplir", ha manifestado en un comunicado en el que cuestiona "la hoja de ruta" del Gobierno sobre los presos de ETA ya que, según la información remitida por Interior, para ellos "no consta que hayan colaborado con la Justicia".