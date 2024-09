El PP acusa a Sánchez de "feminismo de pancarta" en la ONU pero "no en Moncloa" tras repasar sus últimos nombramientos

La portavoz del Gobierno responde que hay paridad en el gabinete de Presidencia tras las críticas de Ayuso y Feijóo



MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha acusado este jueves el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de practicar un "feminismo de pancarta" en su visita a la ONU tras exigir que la próxima secretaria general de este organismo sea una mujer cuando, según ha dicho, en sus últimos nombramientos en Moncloa no hay mujeres.

"Pedro Sánchez: feminismo de pancarta y en la ONU, pero no en Moncloa. Lo mismo es que importa más la puesta en escena", ha asegurado la formación de Alberto Núñez Feijóo, haciéndose eco de las declaraciones de Sánchez en Nueva York.

Sánchez, que ha sido galardonado con el premio 'He for She', defendió que, tras António Guterres, la próxima secretaria general de la ONU sea una mujer y se fije una alternancia de género en la Presidencia de la Asamblea General.

Sin embargo, el PP ha recordado --en una vídeo que ha colgado en sus redes sociales-- que sus últimos nombramientos son hombres, citando el caso de Carlos Cuerpo como ministro de Economía, Diego Rubio como nuevo jefe de gabinete, José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España, Óscar López como ministro de Transformación Digital, o Luis Pedro Marco de la Peña como nuevo presidente de Adif.

Los 'populares' también se hacen eco del nuevo organigrama de Moncloa, tras la salida de Óscar López y Antonio Hernando como ministro y Secretario de Estado, subrayando que hay menos mujeres. Según el PP, "en la ONU reclama igualdad pero cuando le toca decidir", Pedro Sánchez se rodea de hombres.

FEIJÓO PRESUME DE CONTAR CON MUJERES POR "SU VALÍA"

Feijóo también ha reprochado a Sánchez que tenga un equipo de Gabinete de Presidencia con más hombres que mujeres. "Esto vendría a ser la versión sanchista del 'haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago'", ha enfatizado.

Dicho esto, el líder del PP ha resaltado que en su "equipo más cercano hay más mujeres que hombres". "Y que lo están exclusivamente por su valía", ha subrayado en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press.

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra Sánchez. "Un Gobierno que nos utiliza a las mujeres", ha afirmado en la misma red social, después de que el presidente del Gobierno presuma de tener un Gobierno partitario en la ONU.

AYUSO: "ES UN GOBIERNO CONTRA LA MUJER"

Según Ayuso, el Gobierno "que pretende premios en nombre del feminismo" ha "soltado y beneficiado a violadores y agresores sexuales", "borra a niñas y mujeres en oposiciones y en el deporte" y "ahora perjudica a las embarazas". A su entender, es "un Gobierno contra la mujer".

Tras las críticas de Feijóo y Ayuso, la ministra portavoz del Gobierno ha respondido al PP que hay paridad en el gabinete de Presidencia, con 11 hombres y 11 mujeres. De hecho, adjunta la composición para acreditar su afirmación, remarcando en negrita los nombres de las mujeres de ese gabinete.

"Una presidenta que miente a las mujeres", ha aseverado Pilar Alegría en la red social 'X', un mensaje con el que responde en concreto a las palabras de Ayuso, quien habría afirmado: "Un Gobierno que nos utiliza a las mujeres".