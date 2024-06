El PP avisa que debe haber reformas para renovar el CGPJ y pide "garantías" ante el "asalto institucional" de Sánchez

"Somos conscientes de la necesidad de esa renovación por lo que afecta a instancias judiciales", dice Gamarra tras comunicado del TS



MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha avisado este martes que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de cinco años y medio caducado, debe ir acompañada de reformas para avanzar en la "despolitización", algo que, juzgan "imprescindible" e "innegociable". Aunque es "consciente" de la necesidad de renovar en "lo que afecta a instancias judiciales", ha insistido en que necesitan "garantías" ante el "asalto institucional" por parte del Gobierno al Poder Judicial.

Así se han pronunciado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el portavoz del PP, Borja Sémper, después de que los dos grandes partidos hayan reconocido conversaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces y el PSOE haya mostrado su "optimismo", abriendo la puerta a un posible acuerdo en los "próximos días".

Al ser preguntada expresamente si el PP comparte ese optimismo del PSOE, la secretaria general de los 'populares' ha señalado que "algunos hablan de la renovación única y exclusivamente" pero para su partido "es imprescindible" e "innegociable" que haya "reformas que garanticen la independencia y la despolitización del Poder Judicial".

"Y para nosotros, esas reformas, lo hemos dicho siempre, deben acompañar una renovación, porque es necesario y además es una exigencia de la propia Unión Europea y de la Comisión", ha enfatizado Gamarra en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

DICE QUE LAS REFORMAS PARA LA DESPOLITIZACIÓN SON "INNEGOCIABLES"

La 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha indicado que el PP está "sentado desde hace esa mesa de negociación con la Comisión Europea para "exigir garantías y reformas" que "vayan en un camino contrario al que siempre pretende Pedro Sánchez". Según ha añadido, se trata de garantizar la "independencia", "la despolitización" y que "no se produzca una ruptura, en ningún caso, del CGPJ" como, a su juicio, están "viendo en el Tribunal Constitucional".

"Esas reformas son innegociables y esas reformas son imprescindibles en los momentos en los que vivimos y en la necesidad de regeneración que el Partido Popular exige, lidera y que la sociedad española demanda", ha manifestado.

Después de que el Tribunal Supremo haya vuelto a pedir la renovación del CGPJ alertando de que el "perjuicio es enorme", Gamarra ha señalado que en el PP son "conscientes de la necesidad de esa renovación por lo que afecta a instancias judiciales".

Sin embargo, ha recalcado que esa situación es consecuencia de la "propia reforma que Pedro Sánchez ha impulsado para vaciar de competencias al Consejo General de Poder Judicial y llevar a una situación en la que no se pueden llevar a cabo nombramientos".

"Somos conscientes, pero todo debe de ir siempre acompañado de reformas, de reformas que garanticen independencia, de reformas que garanticen despolitización y de garantías. No hay que olvidar que estamos en el marco de la Comisión Europea", ha aseverado Gamarra.

Gamarra se ha referido a la posibilidad de que el TC pueda anular la malversación para el expresidente andaluz José Antonio Griñán en los ERE, Gamarra ha advertido de que a "la corrupción no se le puede dar ni un metro de oxígeno y lo que está ocurriendo no es algo normal". Según ha dicho, se ha producido "un cambio" dentro del Constitucional, al que se ha convertido en "una nueva instancia de revisión de sentencias".

"NUESTRA POSICIÓN SIGUE SIENDO LA MISMA"

En parecidos términos se ha expresado en Telecinco el portavoz del PP, Borja Sémper, quien ha subrayado que la posición del PP para renovar el CGPJ "sigue siendo la misma" porque "quieren renovar" el órgano de gobierno de los jueces pero "a la vez" quieren "garantías para avanzar en la despolitización".

Al ser preguntado si primero se acordaría la renovación y después se hablaría de la fórmula para elegir a los jueces, Sémper ha señalado que él no podía avanzar "ningún detalle del estado de las conversaciones" porque "sería una irresponsabilidad" por su parte.

"Lo que sí le puedo decir es que, sea de una manera o sea de otra, son garantías de que conseguimos parar lo que entendemos que estamos viviendo como un asalto institucional por parte del Gobierno, en este caso concreto a los jueces, al Poder Judicial. Y queremos que esto aparezca reflejado y queremos revertir esta situación", ha asegurado, para dejar claro que "cualquier pacto tiene que pasar por ahí".

Se trata, ha proseguido, de acordar "garantías" que les permitan quedarse "tranquilos" y "parar" lo que entienden como "un asalto a la separación de poderes". "Por lo tanto, si esto aparece reflejado habrá acuerdo, entenderemos que será un buen acuerdo y por lo tanto lo firmaremos, y si no, pues no, no lo habrá", ha advertido, para añadir que en ese caso será "cuestión de horas" o de "días" en "un sentido o en otro".