El PP avisa que no habrá renovación del CGPJ si no se reforma la ley del Poder Judicial: "No nos fiamos de Sánchez"

Sémper tilda de "un disparate más de Sánchez" que hable de 'lawfare' con el Consejo y dice que es quien "menos lecciones puede dar"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El PP ha advertido este lunes de que no habrá renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si no hay una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para avanzar en la independencia de la Justicia, dado que "no se fían un pelo" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Así lo ha confirmado el portavoz de la formación, Borja Sémper, quién ha avisado que no se sentarán a hablar si el Gobierno y el PSOE no aceptan el planteamiento de su partido.

"Entiéndalo, no nos fiamos de Pedro Sánchez, porque miente", ha declarado Sémper, pocas horas después de que el presidente del Gobierno haya avanzado que llamará al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, para llevar a cabo el recambio de vocales del Consejo, que cumple ya cinco años caducado. Además, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que el PP incurre en 'lawfare' al no renovar el CGPJ, al que tiene "secuestrado".

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección tras los cambios en la cúpula del partido, Sémper ha asegurado que su partido ha puesto "negro sobre blanco" y ha señalado que no se van a dejar "enredar" ni meter en un "bucle" por Pedro Sánchez, ya que hay que "profundizar en la apariencia de independencia del órgano de gobierno de los jueces".

El dirigente del PP ha recalcado que "lamentablemente" su partido "no se fía un pelo" de él. "Si el presidente Sánchez cambia su posición o vuelve a decir lo mismo que decía antes de ser presidente del Gobierno 'oiga estoy dispuesto a profundizar en la independencia del órgano de gobierno de los jueces y que sean los jueces los que elijan a los jueces', pues nos sentaremos'", ha manifestado, para insistir en que ésta es la posición del PP.

Al ser preguntado si Feijóo ni siquiera acudiría a esa reunión con Sánchez si no hay compromiso previo del Gobierno de una reforma legal para avanzar en la despolitización de la Justicia, Sémper ha afirmado que el PP "no se fían un pelo" porque les ha demostrado que "un día dice una cosa y mañana la contraria", y "se miente a sí mismo".

Fuentes del PP han dejado claro después que si no hay reforma de la Ley del Poder Judicial en los términos planteados, no hay posibilidad de renovar el CGPJ. "Si no hay reforma, no hay renovación", han subrayado las citadas fuentes, que admiten que el PP no está dispuesto ni siquiera a sentarse a negociar con el Gobierno si no hay garantía ni compromiso concreto de que se avanzará en la línea de despolitización que demanda Europa.

VE UN "DISPARATE MÁS" LAS PALABRAS DE SÁNCHEZ SOBRE 'LAWFARE'

Ante esas palabras de Sánchez acusando al PP de tener "secuestrado" el CGPJ y de incurrir en 'lawfare' por no renovarlo, Sémper ha dicho que se trata de "un disparate más" del jefe del Ejecutivo dentro de "ese muro que pretende levantar para encerrarse y obviar la realidad". "El señor Sánchez saca a pasear sus viejos fantasmas metiéndose con la oposición", ha añadido.

En este punto, ha recordado al presidente del Gobierno algunos d de los hechos de esta última semana como la decisión del Tribunal Supremo "echando para atrás" el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, o el "cuestionamiento del nombramiento del fiscal general del Estado", Álvaro García-Ortiz.

"En un país en el que se está cuestionando continuamente la separación de poderes, el señor Sánchez, el señor Sánchez, es quien menos lecciones puede dar", ha declarado Sémper, para pedirle "un poco más de racionalidad" y "respeto" por las instituciones, así como por la "separación de poderes".

EL GOBIERNO TIENE QUE ACEPTAR EL PLANTEAMIENTO DEL PP PARA SENTARSE

El portavoz del PP ha destacado que si, el presidente del Gobierno "le ha hecho a Junts una ley de amnistía a la carta porque necesita sus siete votos", al PP que "tiene 137 escaños" y es el ganador de las elecciones generales", no puede reclamar que la elección del CGPJ responda a lo que dictamina la UE.

"¿Cuándo el plano se convirtió en algo tan inclinado que tenemos que aceptar todo lo que plantea el señor Sánchez? Nosotros queremos despolitizar la Justicia, el órgano de gobierno de los jueces", ha señalado, para recordar que lo han dicho por escrito y forma parte del programa electoral con el que se presentaron a las elecciones.

En este sentido, ha advertido de nuevo que si el PSOE acepta su planteamiento podrán sentarse a hablar de la renovación, pero no lo harán si no lo acepta. A su entender, en este momento hay una "voluntad decidida" de Sánchez de "desviar la atención de lo que está sucediendo en España", en alusión a la amnistía y la cita en Suiza entre PSOE y Junts.

"¿Cómo es posible que un presidente del Gobierno diga por la mañana que hay 'lawfare' en España, es decir, que los jueces cometen prevaricación y por la tarde diga que lo que quiere es controlar más todavía la judicatura a través del CGPJ?. ¿De verdad que alguien piensa que el Partido Popular va a aceptar esto? Ya le adelanto que no", ha aseverado.

Preguntado entonces si en caso de que el Gobierno no acepte cambiar la Ley del Poder Judicial, no se sentarán a negociar la renovación, Sémper lo ha confirmado porque "no van a poner al zorro a controlar a las gallinas" sino que quieren que "no haya zorros" y que los jueces "actúen con libertad e independencia garantizada en tiempo y forma". Se trata, ha proseguido, de que los políticos metan la "menos cuchara posible" en el órgano de gobierno de los jueces.