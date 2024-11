El PP califica de "cortina de humo" el supuesto pantallazo en negro en el CECOPI desvelado por Teresa Ribera

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha calificado como una "cortina de humo" las declaraciones de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre el "pantallazo en negro" del CECOPI que impidió al Gobierno comunicarse con la Generalitat durante una hora el pasado 29 de octubre.

Así lo ha trasladado en una entrevista en 'La mirada crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que Ribera ha utilizado el supuesto pantallazo en negro como una "cortina de humo" para "no poner la mirada en lo importante", que es, a su juicio, no informar "a tiempo y forma" de lo que estaba pasando en el barranco del Poyo por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

"Si efectivamente hubo un apagón de una hora, ¿por qué no llamaron para que se arreglara? Yo he formado parte de un CECOPI (...) y he tenido que llamar a alcaldes que no tenían cobertura", ha explicado, asegurando que "cuando uno quiere" puede llamar "para ver qué estaba pasando".

Muñoz ha compartido que "lo que le sorprende" es que, si el Gobierno estuvo una hora sin saber nada, "se quedara de brazos cruzados" en medio de la emergencia. Del mismo modo, ha defendido que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, no estaba obligado a estar desde un primer momento en el CECOPI y que este organismo no necesitaba esperarle para tomar decisiones, ya que "legalmente" estaba constituido desde las cinco de la tarde.

Al hilo, ha criticado que Ribera "no sabe nada" de cómo funciona un CECOPI, que son centros operativos "presenciarles", y ha señalado que tanto la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, como el presidente de la CHJ se conectaron telemáticamente y no se presentaron en persona "hasta las seis de la mañana".

Muñoz ha vuelto a poner el foco en el "apagón informativo" de la CHJ, porque, según ha esgrimido, "el último email que manda" decía que el caudal estaba en 27 metros cúbicos por segundo y descendiendo, mientras que el siguiente, más de una hora después, se informaba de que estaba "en casi 1.700 metros cúbicos por segundo".

"Durante ese apagón no se mandó ningún email sobre caudales a ese CECOPI que tenía que tomar decisiones en función de la información que mandaba la Confederación", ha lamentado.