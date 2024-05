El PP carga contra Puente por generar "conflictos" con Argentina y no ocuparse de su Ministerio tras la avería en Madrid

Sémper dice que el "ministro tuitero" está "más preocupado" por su número de seguidores en redes y por buscar la "confrontación"



MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha arremetido este lunes contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por dedicarse a generar "conflictos" con Argentina en vez de ocuparse de los "graves problemas" de su Departamento como, a su entender, se ha evidenciado esta mañana con la avería de Cercanías en Madrid.

Así se ha pronunciado Sémper después de que esta mañana sufrieran retrasos las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías Madrid y pasajeros de un tren abandonasen el convoy e invadieran las vías para llegar caminando hasta Atocha tras una avería en las proximidades de esta estación.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Sémper ha asegurado que esta mañana el servicio de Cercanías de Renfe "ha vuelto a dar una imagen lamentable", viviéndose una "situación peligrosa" y "alarmante" que, a su juicio, "muestra la dejación de un Gobierno" de Pedro Sánchez. Según ha recalcado, es "un nuevo capítulo de cómo se gestionan mal las infraestructuras, en este caso, las ferroviarias".

"DETERIORO PROGRESIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS"

El dirigente del PP ha afirmado que asisten desde hace tiempo "a un deterioro progresivo de los servicios públicos, singularmente el que presta Renfe" y ha pedido no "naturalizar cosas y aceptar como normales cosas que no lo son".

"Estamos hablando de un Ministerio dirigido por el señor Puente, ministro tuitero que se dedica y está más preocupado en su número de seguidores en Twitter, en crear polarización en esta red social, en buscar la confrontación y en ganar notoridad a base de decir exabruptos, en lugar de dedicarse a solucionar los graves problemas que tiene, en este caso, Renfe", ha indicado.

Además, ha acusado a Puente de "generar conflictos en el territorio nacional, pero también con otras naciones, en este caso con Argentina", tras las declaraciones sobre su presidente, Javier Milei. A su entender, el ministro debería "dejar de generar conflictos políticos dentro y fuera y ocuparse en resolver los problemas que tiene en casa".

Dicho esto, ha vuelto a defender la salida de Puente del Ministerio de Transportes, ya que, a su entender, "no merece estar ni un minuto más ostentando tan alto honor y tan exigente responsabilidad".

A su entender, Puente "no ha sido nombrado miembro del Gobierno para gobernar y para solucionar problemas, sino para desviar la atención y generar conflictos donde no los hay". "Y esto no lo merecen, sin duda, los usuarios de Renfe, pero en definitiva no lo merece la sociedad ni la población española", ha resaltado.

"ILLA UTILIZARÁ LOS VOTOS PARA QUE SÁNCHEZ SIGA EN MONCLOA"

Por otra parte, a seis días de la celebración de las elecciones catalanas, Sémper ha asegurado que votar al PP es pensar en la economía, los servicios y las oportunidades de los catalanes, con soluciones para los ciudadanos, frente a la política de "fango" que, a su juicio, representan Pedro Sánchez y el candidato del PSC, Salvador Illa.

En este punto, ha indicado que las elecciones del 12-M no pueden ser para que Sánchez permanezca en La Moncloa y ha destacado la propuesta del Plan Cataluña del PP que, según ha explicado, consiste en que el dinero público se destine a la buena gestión de los servicios públicos y no al independentismo y las embajadas.

"Estamos convencidos que el señor Illa utilizará los votos que reciba para que Sánchez pueda permanecer en Moncloa, en un escenario u otro, sea cual sea el resultado de las elecciones del próximo domingo en Cataluña", ha dicho, para añadir que "los catalanes no se merecen esta humillación".