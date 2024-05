El PP cita a Armengol la próxima semana en la comisión de investigación del Senado del caso Koldo

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para llamar a comparecer la semana que viene, en plena campaña de las elecciones europeas, a la presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, en la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre las ramificaciones del 'caso Koldo', aunque aún no ha fijado el día concreto.

Los de Alberto Núñez Feijóo han acelerado la comparecencia de Armengol en el Senado porque consideran que "mintió" en la comisión análoga del Congreso que investiga los contratos de material sanitario durante la pandemia.

La Mesa de la comisión de investigación del Senado se reunirá este miércoles y fijará la fecha de nuevas comparecencias, entre ellas la de Francina Armengol para la próxima semana, aunque los 'populares' aún no han detallado el día concreto que la llamarán, aunque ambas Cámaras tienen sesión plenaria tanto el martes como el miércoles.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha asegurado que Armengol "tendrá que rendir cuentas en el Senado para aclarar las múltiples versiones que ha dado sobre su gestión y todas las mentiras que ha vertido sobre la misma".

"Mentir en una comisión de investigación es un delito, y Armengol lo pudo cometer por partida doble al afirmar que fue su Govern el que inició la reclamación por unas mascarillas que anteriormente habían avalado. En las comparecencias de este lunes, Marga Prohens, Antònia Maria Estarellas y Javier Ureña han desmontado también ese bulo", sostienen desde 'Génova'.

SU COMPARECENCIA EN EL CONGRESO

Armengol compareció en la comisión del Congreso sobre material sanitario el pasado 13 de mayo, desde donde admitió que conocía a Koldo García Izaguirre como asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y aunque no recordaba todas sus comunicaciones de hace cuatro años, sí que negó "con total seguridad y rotundidad" que hablara con él de la contratación de ninguna empresa.

Ese mismo día por la mañana, el que fuera director general del Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-Salut) Manuel Palomino había reconocido ante la comisión que en abril de 2020 el Ministerio de Transportes les pasó el contacto de Koldo García Izaguirre y que fue el entonces asesor de José Luis Ábalos quien le llamó y le puso en contacto con la empresa Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros.

En su exposición inicial, Armengol explicó que se comunicó durante toda la pandemia con diferentes miembros del Gobierno central, entre los que estaban ministros como José Luis Ábalos para abordar la situación de transporte de las islas, la ministra Yolanda Díaz para los ERTEs o la vicepresidenta Nadia Calviño para las ayudas a las empresas.

"Pero quiero ser sincera, no recuerdo todas las comunicaciones de hace cuatro años. Y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar, con total seguridad y con total rotundidad, es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad, porque yo no lo he hecho nunca, con él ni con nadie", sostuvo Armengol en relación al contrato de mascarillas con Soluciones de Gestión.