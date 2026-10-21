El PP condena los disturbios en A Coruña contra Abascal y le traslada su solidaridad: "La violencia nunca es el camino"

El secretario general y director de campaña del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 9 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha condenado los disturbios sucedidos este miércoles en A Coruña en las protestas contra un acto del presidente de Vox, Santiago Abascal, a quien ha trasladado su "solidaridad". "La violencia nunca es el camino", ha declarado.

"Condenamos de forma rotunda los disturbios provocados por los intolerantes en A Coruña y manifestamos nuestra solidaridad con Santiago Abascal. En democracia la violencia nunca es el camino", ha señalado Tellado a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado el dirigente 'popular' después de que más de un millar de personas se hayan concentrado en la Praza de María Pita (A Coruña) en protesta por la presencia del líder de Vox en un acto en la céntrica plaza coruñesa, donde se han vivido momentos de tensión con disturbios y cargas policiales.

Tras un cordón policial formado por más de una docena de furgones de la Policía Nacional, los manifestantes, convocados por organizaciones estudiantiles, Galiza Nova y el Sindicato de Inquilinas, entre otras, se situaban en las proximidades del Ayuntamiento, mientras que el acto de Vox se celebraba en la entrada a la plaza por Puerta Real.

Desde las 11.00 horas, los jóvenes coreaban consignas como 'A Coruña es antifascista' o 'No sois nada sin la policía', entre otras, sin que se produjesen incidentes hasta que al finalizar el acto de Vox hubo un encontronazo entre policía y manifestantes que derivó en una carga en una de las zonas de la concentración.

TELLADO: "AGITAR LAS CALLES" ES UNA "IRRESPONSABILIDAD"

Ante ello, Tellado ha advertido que "agitar las calles y azuzar el enfrentamiento es una irresponsabilidad que trae graves consecuencias". "El PP siempre actuará con sensatez para que reine la serenidad, el respeto a la ley y la paz social", ha aseverado.

Durante el acto, preguntado por la protesta, Abascal ha defendido que "no hay coacción" que pueda con ellos, asegurando que la presencia de los manifestantes no les da "ningún miedo". Asimismo, ha reivindicado que con un cambio de Gobierno "no será posible acosar a los ciudadanos y acudir a las plazas a impedir que la gente pueda expresarse en libertad".