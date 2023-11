El PP considera que Reynders da "una seria advertencia" al Gobierno de Sánchez por la amnistía: "Ha sido claro"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha valorado que el comisario de Justicia, Didier Reynders, "ha sido claro" y ha lanzado una "seria advertencia" durante el pleno de Parlamento europeo en el que se ha tratado la propuesta de ley de amnistía que el PSOE ha pactado con ERC y Junts para asegurar la investidura de Pedro Sánchez.

Fuentes del PP han señalado que la Comisión Europea ha subrayado que la Comisión Europea "seguirá muy de cerca y con detenimiento" el procedimiento que siga el Gobierno español con la ley de amnistía "para garantizar que se cumple la legislación europea".

"Y es más: ha lanzado una seria advertencia al Gobierno de Sánchez al asegurar que no solo va a analizar la proposición del ley sino las enmiendas, el acuerdo político, y todos los documentos anejos que aún no han recibido", han recalcado las fuentes, que señalan que el comisario seguirá el artículo 2 del Tratado "porque es un tema europeo, no nacional" y lo hará también "con la misma metodología que para el resto de países".

Esto es, a juicio del PP, "la mejor noticia para la democracia en España y para el conjunto de los demócratas españoles, sea cual sea su ideología".

Así, el PP ha tildado que la "vergüenza que se ha visto corroborada", no ya por la intervención de Toni Comín, mano derecha de Puigdemont, sino por la portavoz socialista Iratxe García, "que ha actuado como la voz de su amo, Pedro Sánchez". "La misma que hace pocos meses defendía todo lo contrario. El mismo PSOE al que ya no le reconocen sus figuras históricas, los que forjaron un partido que defendió la democracia, la igualdad de los ciudadanos y la Constitución española frente a todos aquellos que querían socavarla y alterarla", ha criticado.

Los 'populares' han destacado que mientras Europa "defiende que se cumpla la legalidad en España", el Gobierno español "pretende incumplirla" para que Pedro Sánchez, "aún perdiendo las elecciones", pueda gobernar "otros cuatro años". "Ningún presidente español en los 45 años de democracia había llegado tan lejos. Hoy Europa se lo ha recordado", ha alertado.

Desde el PP han lamentado que las instituciones europeas, "y por primera vez desde que nos integramos en la UE, saquen los colores a España, a nuestro país, por culpa de Pedro Sánchez" y han defendido la intervención de su portavoz, Dolors Montserrat, acusando al presidente de haber iniciado "el desmantelamiento de la democracia por un pacto con un prófugo de la Justicia, al que hace tan solo cuatro meses se le quería poner en manos de los tribunales".

También ha citado las palabras del eurodiputado Javier Zarzalejos: "Citar la amnistía en Portugal de 2023 o la de Francia en 2022 es un insulto a esos países porque los delitos que expresamente excluyen son los que en España se van a borrar", concluyen las fuentes.