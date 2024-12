El PP critica la ausencia del Gobierno en la reapertura de Notre Dame: "Una mala noticia que habla mal de España"

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha criticado este lunes la ausencia del Gobierno de Pedro Sánchez en la reapertura de la catedral de Notre Dame en París y ha afirmado que no asistir es "una mala noticia que habla mal de España".

"Yo creo que es dejadez. No sé si es que venía el puente y los miembros del Gobierno querían pasar un puente sin trabajar, pero es preocupante que los principales líderes del mundo estuvieran en la reapertura de Notre Dame, la catedral de París, y el único Gobierno importante que faltaba era el Gobierno de España", ha asegurado.

Bendodo ha señalado que no ha escuchado "todavía ninguna explicación por parte del Gobierno que no sea que al ministro de Cultura (Ernest Urtasum) le venía mal". A su entender, es algo que no le puede "venir mal" al titular de Cultura porque en estas "cuestiones hay que priorizar".

"Creo que es una mala noticia que habla mal de nuestro país", ha declarado Bendodo en un acto en Torrejón de Ardoz (Madrid) al ser preguntado cómo valora la ausencia de España en la reapertura de la catedral de Notre Dame.