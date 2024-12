PP critica la "tiranía" que el Gobierno "ejerce a la sombra de las leyes" con las cesiones en la reforma de la Justicia

El PSOE dice que siempre llegan "tarde a las grandes reformas" y promete una "justicia limpia y sin cacerías"

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La senadora del Partido Popular María José Pardo ha criticado este miércoles la "tiranía" que el Gobierno "ejerce a la sombra de las leyes" con la introducción en el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia de "cesiones" a sus socios de Gobierno.

Así se ha expresado la parlamentaria 'popular' en la intervención por la que ha defendido el veto que su partido aprobó en la Comisión de Justicia en la Cámara Baja y que hoy se debatía en el Pleno. Ese veto, ha apuntado, supone "una denuncia firme al uso fraudulento de la elaboración legislativa, un no a disfrazar bajo la modernización de la Justicia las cesiones a los socios de Gobierno y un no a legislar a la carta de quienes pisotean el imperio de la ley".

"Trataremos de revertir todas las barbaridades que hay en esta ley, tengan claro que lo vamos a hacer", ha anunciado la senadora 'popular', que ha sostenido que el Ejecutivo está "acorralado por la corrupción y que legisla con un único objetivo: perpetuarse en el poder a costa de lo que sea".

"Y en este caso le ha tocado a la Justicia pagar el precio del poder. Un viciado proyecto de ley fruto de un ausente ministro de Justicia", ha criticado, acusando a Félix Bolaños de "defender a la imputada mujer del presidente del Gobierno y al fiscal general del Estado y construir un relato para atacar a una adversaria política", en alusión a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En este contexto, el PP ha lamentado que el Gobierno haya tramitado este proyecto de ley que de manera "total y absolutamente inusual". "Lo nunca visto, una rapidez impropia de la materia que se trataba, la Justicia, ese valor esencial de nuestro ordenamiento jurídico, que las señorías del PSOE y este Gobierno pisotean todos y cada uno de los días. Señorías del PSOE, sin justicia no hay democracia", ha zanjado.

EL "RADICALISMO DEL PSOE"

En la misma línea se ha expresado la senadora de Vox Paloma Gómez, que ha secundado el veto a la norma apuntando de igual forma a la tramitación "precipitada e incompatible con un estudio profundo", y que a su juicio se ha realizado "al son de los plazos que le interesan al Gobierno en sus pactos con su socios comunistas y separatistas".

Gómez ha advertido de las "enmiendas más que preocupantes" introducidas por los socialistas. "La ejecutoria de pactos de dicha fuerza política con toda clase de organizaciones extremistas ha producido un efecto imitador, de forma que el radicalismo del PSOE sea imposible de distinguir al de sus socios", ha clamado.

Así, la senadora de Vox ha reconocido que la Justicia "necesita realmente de profundas reformas". "Pero estas nunca serán llevadas a cabo de la mano de quienes han manifestado un propósito claro de acabar con la unidad nacional y con el Estado de derecho. La regeneración del poder judicial requiere la absoluta despolitización de la justicia, acabando con el sistema de cuotas partidista en la elección de sus órganos de gobierno", ha apostillado.

PSOE PROMETE UNA JUSTICIA "SIN BULOS"

El senador del PSOE Francisco Manuel Fajardo ha contestado a PP y Vox que, con su veto a la ley, "no están diciendo no al proyecto, están diciendo no a los operadores jurídicos y a una Justicia más eficaz y eficiente". "No es gastar en Justicia, es invertir en un servicio esencial, público, vertebrador y articulador de nuestra democracia, invertir en Justicia es invertir en una democracia en mayúsculas y ustedes con su voto lo que están diciendo es no a lo que los españoles quieren que digamos sí", ha sostenido.

Su compañero de partido, el senador José María Oleaga, ha lamentado que el PP llegue "tarde a la modernización de la Justicia, como han llegado tarde a las grandes reformas". "Ustedes llegaron tarde a la Constitución, estaban en contra. En materia de derechos y libertades públicas, estaban en contra del divorcio, de la despenalización, de la introducción voluntaria del embarazo, del matrimonio igualitario, de la eutanasia, de la protección de la infancia frente a la violencia, de todo. Estaban en contra, en contra absolutamente de todo", ha apuntado.

El socialista ha terminado su intervención parafraseando a San Mateo. "Bienaventurados los perseguidos por causa de la Justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Alegraos y regocijaos, que la recompensa será grande en el reino de los cielos. Compañeros y compañeras, vamos a conseguir una Justicia limpia, sin cacerías, sin bulos, sin mentiras, al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas, y habrá una recompensa. Y la recompensa serán cuatro años más de gobierno progresista de la mano de Pedro Sánchez", ha afirmado.

"CAMBIO DE PARADIGMA"

Por su parte, el senador del PDeCAT Joan Bagué ha explicado que su formación no está de acuerdo con el veto a la norma criticando que el PP afee al Gobierno la celeridad para su tramitación. "Hombre, para urgencia la que nos aplica el PP a menudo, ¿no? Hemos cambiado dos veces el reglamento, reforma exprés del reglamento, y esta misma mañana se ha reunido la comisión del reglamento para cambiar, por ejemplo, los tiempos de intervención en las mociones", ha revelado.

A su juicio, "lo que sí que es un hecho es que el PP rehúye el debate". "Porque después de esta proclama y de estas soflamas a que nos ha dedicado la senadora Pardo, uno dice, bueno... ¿exactamente qué problema hay para que el Senado debata y haga su trabajo que es comentar, debatir, discutir y aprobar o no las enmiendas presentadas?", se ha preguntado.

Por su parte, el senador del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal Juanjo Ferrer ha opinado que "la presente ley es posiblemente una de las leyes más importantes que se han discutido en el Congreso y que se aprobarán en la presente legislatura". "Porque implica un cambio de paradigma del sistema judicial, que podrá funcionar o no, eso ya lo veremos en el futuro, pero que lo que está claro es que el actual sistema no funciona adecuadamente", ha señalado.

Es por eso que ha lamentado que no vaya a "ser posible llegar a ningún acuerdo con el PP", pese a que a su juicio habría que "negociar hasta el final". "Negociar no es ceder, como ustedes pretenden, es negociar, no es cesión. Y el hecho de que este proyecto de ley, que se ha pasado meses en el Congreso, solo se haya dado 20 días en el Senado, evidentemente no ayuda a esa negociación", ha concluido.

LOS SOCIOS RECHAZAN EL VETO

La senadora del Grupo Vasco Estefanía Beltrán ha señalado que "aún dándose pasos importantes para mejorar la eficiencia de los servicios de Justicia este proyecto de ley debería haber sido más ambicioso". "Pero en todo caso, valoramos positivamente el avance que supone y por eso, en contra de los vetos, apoyaremos el proyecto de ley", ha anunciado.

Con todo, Beltrán ha reconocido -en línea con lo sostenido por 'populares' y Vox_que "la tramitación en esta Cámara ha sido atropellada mediante el procedimiento de urgencia, y por tanto, con un tiempo muy escaso, por no decir nulo, para poder realizar un debate sosegado sobre las aportaciones" que han planteado a través de enmiendas cada uno de los grupos.

Tanto ERC como Coalición Canaria, el BNG y EH Bildu también han anunciado que votarán en contra de la propuesta de veto. "Nos opondremos al sempiterno veto castellano", ha apuntado ERC, mientras que el partido gallego ha criticado el "ejercicio de vagancia legislativa efímera" practicado por el PP.