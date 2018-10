El PP cuestiona que Delgado esté en condiciones de no ceder al "chantaje" de Villarejo

Actualizado 10/10/2018 21:40:05 CET

La ministra apunta en su turno de réplica que se trata de un "intento de chantaje" que pretende "difamar"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El PP ha cuestionado este miércoles en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se encuentre en condiciones para no ceder al "chantaje" que ella misma ha dicho estar sufriendo por parte del comisario jubilado José Manuel Villarejo al filtrar la grabación de una conversación que mantuvieron en 2009.

Así lo ha dicho la 'popular' María Jesús Moro durante su intervención en dicha comisión, en la que la ministra ha pedido comparecer para rendir cuentas sobre su relación y los audios con Villarejo obtenidos durante una comida en el restaurante Rianxo de Madrid. Una sesión que se ha caracterizado por el rifirrafe que ha protagonizado con la ministra de Justicia.

Todo ha empezado cuando la diputada del PP ha asegurado que Delgado ha llegado a "amenazar" al utilizar expresiones como "no voy a tolerar" o "no va a consentir", e incluso ha "faltado al respeto" al hacer alusiones feministas durante un discurso "sectario".

Moro hacía referencia así al momento en el que Delgado ha hablado de ella misma en tercera persona para decir que es una "mujer" que todo "lo que ha conseguido, ha sido por sí misma, con mucho esfuerzo, trabajo y sin tener a ningún hombre detrás, ni delante ni a un lado". Si bien la propia ministra, en una segunda intervención, ha rechazado dejar de hablar en estos términos: "No puedo dejar de lado mi condición de mujer, soy mujer".

En cuanto al supuesto "chantaje" al que Delgado está siendo sometida, la portavoz del PP en materia de Justicia ha acudido al Diccionario de la Real Academia Española para preguntar --como también ha hecho Unidos Podemos-- si ella misma considera que está, incluso si el Gobierno se encuentra, "en condiciones de ceder a ningún chantaje". "No creo que sea un chantaje y si lo es, es que está reconociendo que hay algo para chantajear", ha añadido.

"ES UN INTENTO DE CHANTAJE"

Una afirmación que ha sido rebatido por la titular de Justicia al precisar posteriormente que ella ha hecho referencia a un "intento de chantaje" y que lo que se pretende es "difamar". Tras esto, Delgado ha lamentado que Moro haya pedido su dimisión por la información publicada en la prensa, al igual que ha reprochado que haya denominado a los comensales que estaban con ella en ese encuentro de 2009 como "mafia política", cuando realmente, según ha dicho, eran los máximos responsables policiales en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara Baja y portavoz del ramo de Ciudadanos, Ignacio Prendes, ha subrayado que Delgado sí que ha reconocido "ese chantaje", pues ella misma ha dicho que es "instrumento" para llevarlo a cabo. En este sentido, ha ironizado que Delgado es una "especie de Eliot Ness del Estado español".

De hecho, ha recalcado que en este asunto no se está cuestionando su carrera profesional como fiscal, sino las "responsabilidades políticas". "No se escude detrás de su trayectoria profesional para tapar los errores y esquivar las responsabilidades políticas" porque "necesitamos una ministra que no pueda ser chantajeada".

En esta línea, ha recordado algunas de las manifestaciones que se han revelado en esas conversaciones y ha destacado que como fiscal ha tenido la "especial obligación de perseguir y denunciar delitos".

"CUÁNDO" Y "A QUÉ PRECIO"

Debido a que la titular de Justicia ha afirmado que Villarejo estuvo al servicio del Gobierno del PP para la denominada 'operación Cataluña' y que la "derecha, extrema derecha y extrema extrema derecha" ha hecho uso de los audios, el diputado 'naranja' ha instado a Delgado a que constate "cuándo descubrió que el señor Villarejo es un policía corrupto y chantajeado" y "a qué precio".

Asimismo, Prendes ha querido saber si Delgado ha presentado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su dimisión y si no lo ha hecho porque "supone la debilidad del Gobierno", después de que ya hayan dejado su puesto dos ministros.

Por otro lado, Eduardo Santos, de Unidos Podemos, que también ha cuestionado la credibilidad de Delgado sobre su situación ante la filtración de las grabaciones, ha enfatizado que "el chantajeado no siempre es víctima e inocente, a veces lo es porque ha cometido alguna infracción". Por ello, ha pedido que si el Gobierno quiere acabar con este asunto, realice "acciones muy concretas" y "enérgicas" que otros Gobiernos no ha hecho, como que las "cloacas del Estado se van a limpiar y a depurar" o retirar las condecoraciones al comisario.

Por último, el socialista Juan Carlos Campo ha reiterado que "estamos en el mundo al revés" porque el "Gobierno no es lo que ocurrió hace nueve años en una cafetería, y sin saber la posibilidad de estar siendo grabados o no". "Me produce estupor", ha concluido.