El PP cuestiona a Ribera como comisaria europea por mentir, callar ante la corrupción y "enchufar" a su marido

El PP ha puesto en cuestión las condiciones de la vicepresidenta Teresa Ribera para ser comisaria europea, justo cuando se está negociando la nueva Comisión, y la ha descalificado acusándola de mentirosa y perdedora, de arruinar al campo español, de guardar silencio ante la corrupción, e incluso de incurrir en nepotismo por supuestamente "enchufar" a su marido en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, el portavoz del PP, Miguel Tellado, ha hecho un repaso crítico de la gestión de Ribera al frente de Transición Ecológica y como cabeza de lista del PSOE en las últimas elecciones europeas.

A su juicio, Ribera es "la ministra más odiada por el campo español" y responsable de la pérdida de puestos de trabajo en el sector primario y en la industria, de financiar indirectamente a Rusia en su guerra con Ucrania por comprar gas ruso, de provocar una crisis hídrica sin precedentes e incluso de participar en campañas de boicot contra los productos españoles.

EL GOBIERNO MÁS CORRUPTO DE EUROPA

"Es usted la responsable de las políticas más intransigentes y más dogmáticas de este gobierno que han causado un enorme daño a todo nuestro sector primario --ha resumido--. Su gobierno no es el más verde de Europa, es el más corrupto y el más ineficiente de Europa"

Lo que sí le reconoce es haber sido "muy eficaz para colocar a su marido (Enrique Bacigalupo) como consejero de la CNMV, un nombramiento muy criticado por la falta de competencia reconocida de la persona colocada y que en estos momentos está siendo revisado por el Tribunal Supremo".

En ese sentido, Tellado sostiene que Ribera vaya a seguir en el gobierno sin asumir su escaño de eurodiputada y "no se inmuta" ante las causas de corrupción que salpican a su gobierno y al entorno familiar del presidente Pedro Sánchez porque "tiene mucho que callar".

Y sobre las elecciones europeas, ha criticado la posibilidad de que la vicepresidenta siga en el Gobierno y no tome posesión de su escaño de eurodiputado a la espera de su destino en la nueva Comisión Europea.

"Si renuncia a su acta, habrá mentido usted a todos los votantes españoles, presentándose a unas elecciones como candidata y cabeza de lista de un grupo parlamentario del que no piensa formar parte --ha dicho--. Es usted la digna vicepresidenta de Pedro Sánchez, mintiendo a todos los españoles como mintió a los agricultores y ganaderos y como mintió a toda la industria electrointensiva".

Y con ese "currículum", el dirigente del PP se ha preguntado "con qué credenciales" aspiran Ribera a ser comisaria europea: "¿Como la candidata que logró una de las mayores derrotas electorales del PSOE? ¿Como la vicepresidenta que se calló ante la corrupción del gobierno?¿Como la ministra que más empleo ha destruido y más empresas ha cerrado? ¿O como la socialista que enchufó a su marido en la CNMV?".

QUÉ SINVERGONZONERÍA MISERABLE

Ribera ha replicado acusando al PP de "soberbia" y "falta de educación", de "mentir" a los ciudadanos con "sinvergonzonería" y de dejarse llevar por una deriva de "mucho populismo" y de "negacionismo" del cambio climático, en línea con Vox. "Miserable es mentir y engañar a los trabajadores --ha dicho--. Mienten sin pudor, pese a que en los altillos de sus altos cargos aparezcan bolsas de dinero. Y lo hacen con un cinismo que asusta".

En su opinión, el PP tiene "experiencia" en usar los problemas de España para tratar de dividir y de 'arañar' votos, "lo han hecho y lo siguen haciendo" con el terrorismo, las cuestiones territoriales, la memoria histórica y ahora con el cambio climático.

Y, sobre corrupción, ha recordado que los gobiernos de Mariano Rajoy y de Esperanza Aguirre tienen "todo el medallero" de "corruptos, encarcelados, imputados y condenados", mientras que ninguno de sus compañeros del Consejo en estos seis años han pasado por esos trances.

"Mire, no sé qué me asusta más, si las miserias, mentiras, cinismo de los que usted presume o si los aplausos cerrados de quienes le jalean cuando lo hace. Lo que sí sé es que España no merece esto --ha señalado--. Mientras su programa sean mentiras y más mentiras, este país tiene un problema muy serio".