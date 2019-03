El PP decide no aprobar sus conclusiones sobre financiación de partidos y no denunciará a Iglesias y Narbona

Actualizado 28/02/2019 13:32:59 CET



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El PP ha decidido finalmente no llevar a votación sus conclusiones sobre la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos del Senado, por lo que se quedarán como un trabajo del Grupo Popular y no tendrá más consecuencias: no llevará a fiscalía, como había planteado, las declaraciones del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y del secretario de finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, al sospechar que mintieron en sus declaraciones.

Así lo ha explicado el portavoz del Grupo Popular, Luis Aznar, en la última sesión de la comisión este jueves. La disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales el 28 de abril supone la suspensión de todas las comisiones del Senado.

"Este es un trabajo inconcluso y tiene que quedar como las recomendaciones del Grupo Popular, no de la Cámara", ha explicado el senador para justificar que no se apruebe finalmente el documento. Ha subrayado que su partido entiende que esto es lo "honrado" porque no ha concluido todas las investigaciones abiertas ni ha llamado a todos los partidos que quería estudiar, especialmente PNV y CDC.

El Senado cierra así esta comisión de investigación tras casi dos años de trabajo sin conclusiones oficiales sobre la financiación del PSOE, Podemos, Ciudadanos o Compromís, lo mismo que ha ocurrido en el Congreso con la que ha investigado las cuentas del PP. En la Cámara Baja, la falta de acuerdo para sumar mayorías ha impedido aprobar nada pero en el Senado ha sido decisión del PP, que tiene mayoría absoluta.

Luis Aznar ha cargado una vez más este jueves contra este paralelismo entre ambas comisiones y ha reiterado que su grupo quería en el Senado sacar conclusiones sobre cómo mejorar la financiación de los partidos, no "enviar a nadie a la fiscalía". Y ha puesto en valor el trabajo de su grupo frente a los "libelos difamatorios" que en su opinión son las conclusiones de PSOE y Cs sobre la comisión del Congreso.

"AQUÍ NO HAY BUENOS Y MALOS"

Dicho esto, Luis Aznar ha añadido que en la comisión se han escuchado "cosas muy serias que pueden servir de base si alguna fiscalía o juzgado está interesado". "Todos los partidos tienen importantes deficiencias en sus cuentas. Aquí no hay buenos y malos, partidos corruptos y partidos limpios, con la capacidad moral de dar lecciones a nadie", ha añadido.

El portavoz ha resumido los 150 folios de conclusiones que el partido ha presentado, adelantados este miércoles. Entre otras cosas, el PP planteaba llevar a la fiscalía a Iglesias, Narbona y Cuadrado para que investigase si mintieron en sus declaraciones, como sospechan los 'populares', ya que es un delito faltar a la verdad en estas comisiones parlamentarias.

En concreto, pone en duda las palabras de Pablo Iglesias cuando afirmó "que no había trabajado nunca para el régimen de Venezuela"; las de Cristina Narbona por haber señalado que no encontró "ningún problema en ninguno de los contratos" de la empresa pública Acuamed cuando fue ministra de Medio Ambiente; y en el caso de Carlos Cuadrado, porque aseguró que no tenía ningún proceso judicial abierto y después se publicó que tenía un litigio en Brasil a causa de una deuda empresarial.

Luis Aznar ha querido poner hoy el acento en algunos asuntos, como que "hay una importante laguna" que podría probar que Podemos "es una extensión de la política bolivariana con ramificaciones por todo el mundo", o que el PSOE tiene "un agujero negro en su financiación" por la compra y registro de sus sedes.

REFORMAS LEGALES, PARA LA PRÓXIMA LEGISLATURA

También ha presentado las recomendaciones que hace el Grupo Popular, que deberían transformarse según el senador en reformas legales en la próxima legislatura. Entre otras, una regulación clara del 'crowdfunding', ampliar los plazos de prescripción de los delitos de financiación ilegal de partidos políticos y perseguir la financiación extranjera.

Aznar ha defendido también que se refuerce el papel de estas comisiones de investigación parlamentaria para que sean más ágiles y tengan más capacidad de citar a comparecientes y obtener documentos. Preguntado si cree que debe reanudarse esta comisión que hoy acaba cuando arranque la próxima legislatura, se ha limitado a apuntar que será el nuevo Senado el que decida.