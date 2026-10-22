PP defiende usar la IA para denunciar la "hipocresía" de Sánchez tras amenazar el PSOE con demandarle por un vídeo

Archivo - El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa, posterior al Comité de dirección del Partido Popular, en la Sede del PP, a 14 de septiembre de 226, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha defendido este jueves usar la Inteligencia Artificial (IA) y las herramientas digitales para denunciar la "hipocresía" del Gobierno de Pedro Sánchez, después de que el PSOE le haya amenazado con acciones legales por un vídeo con IA en el que Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán presumen de "zurdos".

En concreto, el PSOE está barajando demandar al PP por la publicación de un vídeo generado con IA en el que aparecen cargos y excargos socialistas, entre ellos la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, confesando presuntos delitos y actividades irregulares y en el que se refiere a ellos como "lerdos".

El PP utiliza el lema lanzado por el PSOE "zurdos y orgullosos" y lo convierte en un ataque: "lerdos y orgullosos" según puede leerse en la parte final de la cinta que ha difundido en sus redes sociales y que ha superado el millón de visualizaciones en 'X', más de 500.000 visitas en 'Instagram' y las 200.000 en 'Tik Tok'.

"NO ME PREOCUPA QUE HAYA ORIGINALIDAD A LA HORA DE COMUNICAR"

En declaraciones a los medios en Torrejón de Ardoz (Madrid), el portavoz nacional del partido, Borja Sémper ha defendido el uso de las herramientas digitales y ha dicho que a él "lo que le preocupa es que haya insultos". "No me preocupa que se utilice la inteligencia artificial o que haya originalidad a la hora de comunicar. Y esta iniciativa cumple con estos requisitos", ha declarado.

Al ser preguntado si comparte que el PP haga 'deepfakes' con IA clonando la voz de la mujer del presidente del Gobierno o del exministro Ábalos para distribuirlo en redes, Sémper ha indicado que si lo hubieran hecho con "intencionalidad espuria de hacer creer que los personajes que aparecen ahí son los reales", tendrían "un problema". "Pero todo el mundo es capaz de interpretar que es una manera de utilizar las herramientas digitales para comunicar la hipocresía en la que vive el PSOE", ha resaltado.

En este sentido, Sémper ha asegurado que tienen que "dejar atrás esta hipocresía" porque hay dirigentes políticos del PSOE que dicen "desde un púlpito político que hay que tratar bien a las mujeres y por la tarde se contratan prostitutas".

También ha aludido a las palabras del expresidente Zapatero asegurando que ser socialista "es tener poco y estar dispuesto a dar mucho". "Pero en cuanto se abría una caja fuerte había joyas por millones de euros. Se acabó la época de la hipocresía, supéremosla", ha abundado, para añadir que el PP ofrece "estabilidad, sensatez, rigor y abandonar esta época de la hipocresía".

Ante esas posibles acciones legales que anuncia el PP, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que el PSOE puede hacer lo que "considere oportuno" pero ha añadido que le sorprende que "ahora quieran judicializar la política" cuando lo han "criticado en tantas ocasiones".

AHORA "JUGAMOS CON LAS MISMAS ARMAS" Además, ha replicado al PSOE si si hablan de "suplantar identidades" eso "lo ha hecho en esta misma campaña el Partido Socialista" con "una carta supuestamente firmada por Feijóo y suplantando su identidad, diciendo cosas que son mentira" y que el líder del PP "no ha dicho".

Asimismo, la portavoz del Grupo Popular ha recalcado que la "se ve claramente" que el vídeo con IA que critica el PSOE "es falso" porque "es inteligencia artificial". A su entender, si al Partido Socialista no le gusta esta cinta, es que han "acertado".

Muñoz ha señalado que la izquierda estaba "acostumbrada" a hacer lo que le "daba la gana" en redes sociales y ha añadido que ahora están "sorprendidos" porque ven que juegan "con las mismas armas". En su opinión, ese vídeo "dice la verdad" y lo han reflejado para que la gente "vea de lo que está orgulloso el Partido Socialista".

Fuentes de la dirección nacional del PP han indicado a Europa Press que las críticas del PSOE a su vídeo con IA y la amenaza de emprender acciones legales evidencia que están "nerviosos" y "frustrados" con la campaña de las generales. "Cuanto más amplifiquen el alcance de nuestros contenidos digitales, mejor", han enfatizado las mismas fuentes.