El PP dice que el beso de Sánchez con Begoña Gómez copia la campaña de Cristina Kirchner: "Es más falso que Judas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez durante el Comité Federal del PSOE, en el Centro de Arte Tomás y Valiente, a 17 de octubre de 2026, en Fuenlabrada, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha asegurado que el beso que se dieron el pasado sábado en un mitin del PSOE el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, copia la campaña de la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner en el año 2011.

Sánchez llegó al acto electoral del PSOE en Fuenlabrada (Madrid) acompañado de Begoña Gómez, que se sentará en el banquillo por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. "Han intentado quebrarnos y estamos más fuertes. Te quiero", proclamó desde el atril el presidente del Gobierno, cosechando una ovación de los afiliados socialistas.

"Misma campaña de la peronista Cristina Kirchner en 2011. Es más falso que Judas", ha afirmado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Muñoz ha recordado una instantánea de Kirchner del año 2011 dándose un beso con su marido, junto al mensaje 'La fuerza del amor'. "Con Sánchez todo es mentira, siempre. Incluso su amor. Es todo más falso que la sobrina de Ábalos", ha aseverado.

El candidato del PP al Congreso por Barcelona y alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha señalado que el PSOE solo ofrece "teatro" con los besos con su mujer mientras que el PP de Alberto Núñez Feijóo presenta proyectos e iniciativas, como una Ley contra la Okupación. En una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press, Albiol ha afirmado que si la oferta del PSOE en unas elecciones generales "se limita a dar pena" y a "besarse con su señora", "qué poco pueden ofrecer" a los ciudadanos.

MONTAJE DEL PP CON SÁNCHEZ Y ÁBALOS DÁNDOSE UN BESO

El PP ya difundió este domingo en redes sociales una montaje a través de Inteligencia Artificial del presidente del Gobierno y de su exministro de Transportes José Luis Ábalos, en los que ambos aparecen abrazados dándose un beso. "La foto de la campaña", añadió la formación.

Los 'populares', que están muy activos en redes ante las generales del 29 de noviembre, también han colgado este lunes en su cuenta oficial otra foto de Ábalos con su pareja Jésica con el mensaje: 'La fuerza del amor'.

"El único socialista que ha hecho algo por el acceso a la vivienda de la gente joven", ha ironizó el PP, en alusión al alquiler de la vivienda que pagaba el exministro Ábalos a su entonces pareja.