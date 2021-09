Bolaños avisa al PP de que están "haciendo daño al Poder Judicial" y a ellos mismos al bloquear el CGPJ

El PP dice que el Gobierno ya "no tiene excusas" para no renovar el CGPJ y cuestiona la sinceridad de su mano tendida

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha avisado este jueves al PP de que con su negativa a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le están haciendo daño al Poder Judicial y también a su propio partido, al poner en cuestión, a su juicio, su "credibilidad" como "alternativa que pretende ser gobierno".

"No son conscientes del daño que le están haciendo al Poder Judicial", ha recalcado durante su primera comparecencia como ministro en la Comisión Constitucional del Congreso, en respuesta a las críticas del PP por no querer aceptar su propuesta de reformar el sistema de elección de los vocales, para que sean los propios jueces los que elijan a una parte.

El ministro ha vuelto a dejar claro que el Gobierno no va a aceptar esa propuesta de reforma porque cree que el sistema actual, vigente desde 1985, es el adecuado. A este respecto, ha argumentado que garantiza la separación de poderes y que además el Tribunal Constitucional determinó que era "absolutamente democrático y constitucional".

"NO CUMPLIR LA LEY PORQUE NO LES GUSTA, LA EXCUSA MÁS GRAVE"

"Y lo que se ha hecho en estos 35 años no es más que cumplir la ley", ha defendido, al tiempo que ha avisado de que la "excusa" que, a su juicio, está usando ahora el PP para no acordar la renovación, de "no cumplir la ley porque no le gusta", es "la más grave" de todas las que ha puesto sobre la mesa.

"No cumplir la ley porque no les gusta es verdaderamente grave. Se lo digo con dolor, porque me gustaría que nos sentáramos esta tarde y renováramos el órgano judicial", ha apostillado.

Asimismo, ha criticado que el PP se quede solo con las recomendaciones que hace Europa para que se cambie el sistema de elección de CGPJ, y obvie que desde la Comisión ha "instado" a España a acometer ya la renovación de este órgano.

"Lo primero que dicen es: renuévenlo ya. Luego hay recomendaciones, y ustedes se agarran al clavo ardiendo de las recomendaciones y no hacen caso a lo que nos insta, que es que renovemos ya", ha lamentado. "Le están haciendo ustedes daño al Poder Judicial, se están haciendo ustedes daño a su partido", ha insistido.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha subrayado que el Ejecutivo ya "no tiene ninguna excusa constitucional" para no renovar el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caducó hace tres años, y ha cuestionado la sinceridad de la oferta de diálogo realiza este jueves por el ministro de la Presidencia durante su primera comparecencia en la Comisión Constitucional.

SEPULTURERO DE LA SEPARACIÓN DE PODERES

Durante su intervención, Gamarra ha acusado a Bolaños de desarrollar un papel de "sepulturero político" de la separación de poderes al haber asegurado hace escasos días que "los jueces no pueden elegir a los jueces", en contra de lo que defiende Europa y la doctrina del Tribunal Constitucional y reclama ahora el PP.

La dirigente 'popular' ha recordado que la elección directa de los jueces fue el primer sistema de elección de los 12 vocales de procedencia judicial del CGPJ que establecía la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980, un sistema que, según ha dicho, "se ajustaba fielmente a la Constitución de 1978".

Sin embargo, ha recalcado que fue el PSOE el que, aprovechando su mayoría absoluta, decidió cambiar esa norma años después para introducir la elección directa del Parlamento de todos los vocales del órgano de gobierno de los jueces pese a que este sistema, según ha comentado, no causaba rechazo en la sociedad ni malestar en los jueces.

EL GOBIERNO Y SU "TOTALITARISMO"

Gamarra ha criticado que Bolaños tratara de justificar hace días su postura apuntando que sólo la elección de los vocales por parte del Parlamento daba al procedimiento "una base democrática", insinuando así que "no es democrático" que los jueces elijan a los jueces, lo que, a su juicio, es "rotundamente falso".

"Lo que no es democrático es el control de otro poder del Estado por parte de los políticos", ha replicado la portavoz 'popular, quien considera que las declaraciones de Bolaños demuestran "el totalitarismo latente" de un Gobierno "atado" a Podemos. "El mismo totalitarismo que les hizo traer una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar las mayorías para controlar la renovación del CGPJ", ha añadido.

"Ya no tienen ninguna excusa constitucional", ha proclamado Gamarra, quien ha reiterado la oferta del PP para reformar la citada ley para que los jueces elijan a los jueces antes de proceder a renovar el actual Consejo del Poder Judicial.

"Hagámoslo y muestre con ello que es sincero su discurso de acuerdos y pactos", le ha retado la diputada del PP, antes de dejar claro que no es su partido el que bloquea, sino el Gobierno, al que ha afeado que pretenda que la renovación del CGPJ sea un "trágala". "Venga a nuestro camino y hagamos que el país avance", ha concluido.

Errejón y el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, han coincidido en que esa posición del PP tiene su origen en que tiene "una concepción patrimonial del poder". "Creen que les pertenece por un derecho anterior a la democracia", ha dicho Errejón, quien ha censurado que cuando gobierna el PP no cambia el método de elección pero cuando pasa a la oposición "se atrinchera, dice que no juega y pincha la pelota".

De su lado, Asens ha dicho que pedir responsabilidad y sentido de Estado al PP es tan ingenuo como pedir "empatía" a las eléctricas. No podemos quedarnos de brazos cruzados, hay que actuar, estamos obligados a buscar una fórmula jurídica para la renovación".

Desde el PDeCAT, Genís Boadella, ha reclamado saber si el Gobierno tiene "un plan b" si el diálogo no lleva a un acuerdo, pero se ha quedado sin respuesta del ministro. También el diputado del PNV Mikel Legarda ha insistido en la necesidad de renovar los órganos constitucionales y de poner fin a esta anormalidad que "pone a la Cámara en el ojo del huracán".