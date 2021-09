Bolaños reprocha a Junts que cuestione la mesa de diálogo antes de empezar

Asegura que los indultos a los independentistas han mejorado el clima político y social en Cataluña: "No tengo ninguna duda"

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha reprochado este jueves a Junts que esté criticando la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat antes si quiera de que esta haya vuelto a funcionar, y que no quiera darle una oportunidad a ese diálogo.

Así lo ha asegurado durante su primera comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso desde que asumió hace dos meses el Ministerio de la Presidencia, y tras recibir las críticas del diputado de Junts Josep Pagès a la mesa que Gobierno y Generalitat se han comprometido a reanudar, en principio, la semana que viene.

"Me llama la atención que una parte del Gobierno de Cataluña no dé una oportunidad al diálogo", ha confesado Bolaños, tras destacar que, por su parte, el Ejecutivo si asume este proceso con "voluntad de diálogo sincero para resolver el problema".

En este sentido, ha avisado a Junts de que la mesa ha de tener un clima propicio para sentarse a dialogar. "Criticar una mesa que no se ha reunido y ponerla en cuestión cuando no ha habido ningún avance es realmente extraño", ha enfatizado.

En concreto, el diputado de Junts ha dejado claro durante su intervención que el partido del expresident Carles Puigdemont no tiene "ninguna confianza" en ese foro, entre otras cosas, porque el Gobierno no contempla hablar en ella de la amnistía y porque no aprecia verdadera "voluntad de negociación".

Además, se ha quejado de que, en su opinión, a estas alturas el presidente, Pedro Sánchez, aún no sabe si acudirá o no lo la reunión de la próxima semana y de que estos encuentros se celebren sin "orden del día", sin un relator que proporcione "garantías de lo acordado".

También ha llamado la atención sobre el hecho de que ni siquiera se sepa todavía la fecha de la próxima reunión el diputado del PDeCAT, Genís Boadella.

En su réplica, Bolaños no ha aclarado ni la fecha de la reunión --que en teoría debería celebrarse la próxima semana, según lo acordado-- ni quién conformará la delegación del Gobierno. En su lugar, ha cuestionado la postura de Junts, y ha insistido en que el Gobierno está convencido de que la solución al denominado "conflicto catalán" pasa por "el diálogo, el reencuentro y la concordia".

En este marco de "reencuentro" y "concordia" es en el que el Ejecutivo justifica su decisión de haber concedido el indulto a los políticos catalanes condenados por el procés, y que ha sido cuestionada, entre otros, por el diputado de Ciudadanos, José María Espejo. "No tengo ninguna duda de que se ha mejorado el clima político y social en Cataluña", ha sentenciado.

"Esa mejora es muy positiva para Cataluña y para los catalanes y para España y los españoles. No tengo ninguna duda", ha recalcado el ministro de Relaciones con las Cortes.

Por su parte, Espejo ha acusado al Gobierno de seguir avanzando "en la línea de privilegios y agravios" a los independentistas y ha mostrado su temor a que la "agenda del reencuentro" acabe con el "reencuentro con el golpe" como el que, a su juicio, supuso el 'procés'. En este contexto, le ha exigido que aclare si que van a ofrecer al independentismo.

GARANTIZA AL PNV QUE SEGUIRÁN DESARROLLANDO EL ESTATUTO

Por su parte, tanto el portavoz del PNV, Mikel Legarda, como la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, han sacado al ministro la denominada 'cuestión vasca', el primero para exigir el cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica mientras no cambie el estatus de Euskadi y la segunda para invitarle a empezar a buscar "con tranquilidad" y "espíritu innovador" una "solución dialogada y acordada de manera bilateral bajo los principios de respeto y reconocimiento mutuo".

Sobre este asunto, Bolaños ha puesto en valor los acuerdos que el Gobierno ha alcanzado recientemente con el País Vasco para seguir desarrollando aspectos del estatuto que estaban pendientes, como por ejemplo, el traspaso de competencias, como la de prisiones, que entrará en vigor este próximo 1 de octubre.

"Esa es la idea, seguir hablando, seguir dialogando, desarrollar el estatuto vasco y de cualquier otra comunidad autónoma, y que nos podamos encontrar en ese camino y podamos ir limando diferencias para avanzar, que es de lo que se trata", ha abundado el ministro.