El PP dice que hay medidas del plan anticrisis de Sánchez que no funcionan y ofrece las de Feijóo para no prorrogarlas

"El Gobierno tiene que decidir entre el PP o acordar con Bildu y otros partidos", dice Bravo, que destaca su voluntad de negociar

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha reclamado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez "escuchar" la propuesta económica que le ha presentado el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, si quiere negociar con su partido la prórroga del decreto anticrisis con rebajas en la luz y los carburantes, ya que, según ha señalado, ese plan aprobado en marzo por el Consejo de Ministros incluye medidas que no funcionan.

"Las medidas que recogía ese plan, algunas de ellas no están funcionando, con lo cuál no parece muy lógico seguir en esa línea", ha declarado Bravo. El pasado 28 abril el Grupo Popular votó en el Congreso en contra de la convalidación del decreto anticrisis con medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, un plan que el Ejecutivo ahora quiere prorrogar.

Así se ha pronunciado Bravo en una rueda de prensa en la sede del PP, después de que Feijóo haya reunido a su equipo económico para analizar la situación económica de España, con una inflación "desbocada" y unos índices de endeudamiento preocupantes para la estabilidad económica del país.

DEBERÍA ESCUCHAR AL PP SI "QUIERE SU APOYO"

El dirigente del PP ha señalado que el jefe del Ejecutivo "tiene en la bandeja de entrada, a un clic, un plan de país, sin logos, que representa la oportunidad de mejorar la situación de los ciudadanos". "Si realmente quiere el apoyo del PP, lo lógico sería escuchar nuestras propuestas y tener tiempo para leerlas", ha apostillado, para ofrecer al Gobierno el plan de medidas del PP como "oportunidad de no prorrogar las que no han funcionado".

Bravo ha señalado que su partido tiene "firme voluntad" de llegar a acuerdos que sean "buenos para el conjunto de los españoles" y ha pedido al Gobierno que esta vez sí se "lean" el plan del PP. "No vamos con ninguna línea roja. Estamos dispuestos a hablar, pero creo que las cuatro medidas son necesarias", en alusión a los ejes de su plan basados en rebajar selectivas de impuestos, reducir el gasto político superfluo, eficiencia en el gasto burocrático y ejecutar más ágilmente los fondos.

CRITICA QUE SE APOYE EN BILDU

Bravo ha criticado que el Gobierno se decante por Bildu al negociar en vez de por el PP, tras el nuevo acuerdo con ese partido por el que se subirán un 15% las pensiones no contributivas en el decreto de prórroga de medidas frente a la crisis y, a cambio la formación abertzale no se opondrá en el Congreso a la ley de planes de pensiones.

"El Gobierno tiene que decidir entre el PP, que es la alternativa, o acordar con Bildu y otros partidos. El PP sigue en el mismo sitio, no cierra las puertas y tiene la voluntad máxima de trabajar para ayudar. Los únicos que pierden son los españoles", ha subrayado Bravo, para añadir que el PSOE "tendrá que explicar por qué no sale del 'no es no'".

El responsable de Economía del PP se ha referido a la situación económica y ha lamentado que no hay "ni un solo dato positivo en el ámbito económico" en los últimos 40 días. Por eso, ha dicho que el plan económico que presentó su partido "ahora es urgentísimo", máxime cuando plantea "medidas que ya se han desarrollado en otros países".

Además, Bravo ha agradecido la "valentía" a los socialistas que, en privado o en público, apoyan nuestras medidas, en alusión a unas declaraciones del exministro Jordi Sevilla apoyando deflactar la tarifa del IRPP como propone el Partido Popular.

"MAQUILLAJE" CON EL PARO

Ante el hecho de que el paro baje de los tres millones por primera vez desde 2008 tras reducirse en 99.512 personas en mayo, ha subrayado que España "dobla casi la media de los países de la UE en materia de desempleo, sin contar el maquillaje", en referencia a los fijos discontinuos o la no recuperación de las horas productivas.

Bravo ha señalado que será el PSOE el que tendrá que "dar explicaciones de por qué la economía está peor, porque hay países que tienen mejores índices de empleo". "Somos el único país que no ha recuperado el PIB pre pandemia, porque tenemos una deuda de 210 millones de euros diarios, 1.500 millones a la semana", ha resaltado.



