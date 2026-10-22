El PP dice, tras llamar Milei "dictador" a Sánchez, que el Gobierno no puede dar lecciones porque le llamó "drogadicto"

1127619.1.260.149.20261022141357 El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, atiende a los medios en Torrejón de Ardoz (Madrid). - DAVID MUDARRA-PP

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha asegurado este jueves, después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, llamará "dictador" al jefe del Ejecutivo, que el Gobierno no puede dar "lecciones" porque tiene ministros que han llamado al mandatario argentino "lunático" o "drogadicto". Además, ha acusado al PSOE de querer "aprovecharse" de esa visita para no hablar de los problemas de la gente.

Así lo han señalado el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, y la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, después de que Milei --en su séptima visita a España-- llamara "impresentable", "ladrón" y "dictador" a Pedro Sánchez e instara a "sacar a patadas a los socialistas". Al ser preguntado expresamente si al PP le ha incomodado la visita de Milei a España, Sémper ha recalcado que, desde el "máximo respeto" a presidentes de otras latitudes, a su partido le importa "lo mal que lo ha hecho el presidente de España". "Y nosotros queremos hablar del presidente futuro de España, que es Alberto Núñez Feijóo", ha declarado, paras añadir que la política "lamentablemente" se ha convertido "en un show" y en un "espectáculo".

En declaraciones a los medios en Torrejón de Ardoz (Madrid), Sémper ha afirmado que hay "una intencionalidad" para que no se hable de "los problemas de los españoles" y ha avisado que el PP hablará de vivienda "hasta la extenuación". A diferencia del PP, ha dicho que el PSOE que solo está hablando de su "ombligo" en campaña.

En este sentido, ha indicado que su partido sí que se centrará en los problemas de la gente en vez de hablar de "quién viene o quién deja de venir a España" o de "las lonas que pone un partido político para aprovecharse de la visita de otro dirigente de otro país", en alusión a la pancarta que desplegaron los socialistas en su sede de Ferraz con la imagen de una motosierra.

Al ser preguntado después si el PP no condena los insultos de Milei a Pedro Sánchez, Sémper ha señalado que el Ejecutivo español no está para dar "lecciones" y ha recordado algunos descalificativos utilizados por ministros.

"¿Estamos en España para dar lecciones cuando hay ministros del Gobierno de España que llaman ratas a periodistas? ¿Estamos en España de verdad para señalar a alguien desde fuera? ¿No tenemos que mirarnos primero a nosotros?", ha interpelado.

PUENTE HABLÓ DEL GOBIERNO DE CYL COMO "UNA DICTADURA"

En parecidos términos se ha expresado Ester Muñoz porque, según ha dicho, el ministro para la Transformación Digital, Oscar López, llamó este miércoles "lunático" al presidente e Argentina y en el pasado el titular de Transportes, Oscar Puente, "llamó drogadicto al señor Milei", en referencia a unas declaraciones en las que aludía a que había tomado sustancias.

"Yo creo que, con independencia de lo que pensemos de las personas, te guste más o te guste menos el señor Millei, es un presidente democrático elegido por sus ciudadanos", ha declarado Muñoz en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Además, la portavoz parlamentaria del PP ha señalado que este mismo miércoles Puente "estaba diciendo que en Castilla y León había una dictadura". "Creo que ese es el lenguaje en el que se mueve también el Gobierno de España. Y se sorprenden y tienen la mandíbula de cristal cuando alguien les dice algo parecido", ha enfatizado, para insistir en que es "el lenguaje en el que está habituado a hablar el Gobierno".

ENMARCA EN LA NORMALIDAD QUE AYUSO RECIBA A MILEI

Es más, Muñoz ha indicado que este miércoles el propio presidente del Gobierno aseguró en un mitin que quería llevar al PP "a un aserradero", unas "amenazas" que, a su entender, evidencian que no es "muy moderada precisamente la campaña del presidente Sánchez".

Finalmente, ha enmarcado en la normalidad que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibiera a Milei. A su entender, son "relaciones normales y habituales con un país hermano como es Argentina", con el que España tiene "muchos intereses económicos, culturales, emocionales y políticos".