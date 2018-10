El PP dice que no puede dar explicaciones ante las acusaciones de Granados, que es quien debe "probarlas"

Publicado 14/02/2018 11:44:40 CET

Maillo asegura que por "irregularidades" como las que el Tribunal de Cuentas achaca a Cs hay personas en el "banquillo de los acusados"

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este miércoles que su formación no puede dar explicaciones ante las acusaciones que ha lanzado en su declaración ante el juez de la trama Púnica el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados, quien, a su juicio, es quien debe "probarlas".

"Quién tiene que dar explicaciones es Granados. Cuando uno está en el banquillo de los acusados dice muchas cosas y lo que hay que hacer es probarlas y luego será el tribunal el que decida. Desde luego, nosotros no podemos dar explicaciones de algo que dice alguien que está sentado en el banquillo de los acusados", ha enfatizado.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Maillo ha indicado que será Granados el que tendrá que "dar explicaciones" porque "ha cambiado muchas veces de opinión" y ha lanzado acusaciones "vomitivas" contra la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, apuntando a las "relaciones personales" que tenía.

LAS CUENTAS DE CIUDADANOS

El 'número tres' del PP ha cargado contra Cs sacando a relucir el informe del Tribunal de Cuentas que, según ha dicho, ha declarado "ilegales" sus cuentas, "equiparándolas a las de Izquierda Unida y Bildu". Por eso, ha subrayado que es "razonable" que su partido pida explicaciones al partido de Albert Rivera, con "absoluta normalidad".

"Cs no debe rasgarse las vestiduras. Ya no cabe hablar de errores administrativos o formales", ha recalcado, para añadir que Cs tendrá que ofrecer explicaciones sobre sus cuentas en la comisión de investigación del Senado, dado que "no quieren" hacerlo en el Congreso.

Maillo ha hecho hincapié en que el propio Tribunal de Cuentas califica de "irregular" la actuación de Ciudadanos. "Cosas que aparecen en ese informe del Tribunal de Cuentas, hay políticos y ciudadanos en este país en el banquillo de los acusados", ha aseverado.

Por todo ello, ha insistido en que "no vale" hablar de "error administrativo" sino que lo que tiene que hacer el partido de Albert Rivera es "dar explicaciones". "Las ilegalidades, uno sabe donde empiezan y lo que no saben es donde acaban. Pues vamos a esperar", ha dicho, al ser preguntado si el PP se plantea llevar a los tribunales la contabilidad de Cs.

Preguntado entonces si el PP también va a dar explicaciones por esa presunta financiación "paralela" de las campañas del PP de Madrid en 2007 y 2011 de las que habló Granados, ha indicado que su partido no es quien debe dar explicaciones sino Granados, que debe "probar" sus acusaciones.