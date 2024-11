El PP dice que Sánchez pasa otra "línea roja" tras negociar con la "ultraderecha" para que "apoyen" a Ribera en la UE

Tras dar el PPE su "sí" a Ribera, 'Génova' busca poner el foco en ese pacto con "extrema derecha": "Una baza argumental que no soltaremos"

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pasa otra "línea roja" tras negociar con las formaciones del húngaro Viktor Orbán y la italiana Giorgia Meloni, "lo que él llama ultraderecha", para que "apoyen" a su ministra Teresa Ribera como comisaria europea.

La dirección nacional del PP ha puesto este miércoles el foco en esa negociación de Sánchez con la "extrema derecha" después de que el Partido Popular Europeo (PPE) haya levantado el veto a Ribera y vaya a darle el 'sí' para formar parte de la Comisión Europea que presidirá Ursula von der Leyen, a pesar del rechazo de la formación de Alberto Núñez Feijóo.

Los líderes de los tres principales grupos en la Eurocámara, Manfred Weber (PPE), Iratxe García (S&D) y Valérie Hayer (RE) han cerrado este miércoles un acuerdo para desbloquear la aprobación del nuevo Ejecutivo comunitario con la ministra Ribera y el candidato de Italia, el ultraderechista Raffaele Fitto, como dos de los vicepresidentes; un pacto que allana el camino para que la nueva Comisión Europea pueda entrar en funciones el 1 de diciembre.

EL PP APELA A LA PRUDENCIA: "NO SABEMOS CUÁNDO VA A SER LA VOTACIÓN"

Al ser preguntado por ese pacto entre socialistas, liberales y PPE, que incluye a Ribera, Bendodo ha apelado a la prudencia. "Yo sería muy prudente porque todavía no sabemos cuándo va a ser la votación", ha afirmado.

Eso sí, Bendodo ha sacado pecho de la decisión de Alberto Núñez Feijóo de "internacionalizar" lo ocurrido tras la DANA, con una "dejación de funciones de la vicepresidenta Ribera". "Toda Europa se ha dado cuenta que la vicepresidenta Ribera no ha estado a la altura de su responsabilidad en la DANA de Valencia y que evidentemente no es adecuada para asumir esa comisaría", ha manifestado.

Dicho esto, el dirigente del PP ha indicado que cada día ven "una sorpresa nueva" porque para Pedro Sánchez "no hay líneas rojas", en alusión a esa negociación con los partidos de Orbán y Meloni para apoyar a sus candidatos, el italiano Raffaelle Fitto y el húngaro Olivér Várhelyi. "Para Sánchez no hay líneas rojas", ha reiterado, tras recordar que hace meses también garantizó que "la amnistía no se iba a producir" o que no habría "indultos".

Bendodo ha destacado el rechazo de Sánchez a lo que "él llama ultraderecha". "Y ahora lo que está intentando cerrar es un acuerdo con la ultraderecha que él llama, de Meloni y de Orbán, para que apoye a su candidata socialista y él apoya a los comisarios de ultraderecha", ha afirmado, para añadir que "cuando uno pierde los principios es que tiene muy cerca el final".

Después de que el PPE vaya a aceptar a Ribera, Bendodo ha vuelto a apelar a la prudencia y ha añadido que el Partido Popular Europeo ha manifestado que si Ribera "fuera imputada por la situación de su irresponsabilidad en la gestión de la DANA debería dejar esa comisaría, siempre que fuera nombrada comisaria".

Tras ese apoyo del PPE, después de más de una semana de bloqueo a Ribera, en 'Génova' ponen el foco en que en este tiempo han "internacionalizado el desgaste" a Sánchez y subrayan que el hecho de que el propio jefe del Ejecutivo "patrocine la entrada de la extrema derecha" en el Ejecutivo comunitario "es una baza argumentativa" que no van a "soltar".

"En este momento la partida cambia. Sánchez decide cruzar un límite al pedir el apoyo expreso a los partidos que él consideraba que había que dejar fuera de la gobernabilidad", han señalado fuentes del equipo de Feijóo.

En 'Génova' contemplan la posibilidad de que el PP español sea el único que vote en contra de Ribera pero subrayan que van a "votar en conciencia" porque se deben a sus electores y, tras lo ocurrido con la DANA, no pueden apoyar a la vicepresidenta tercera.

LA "IRRESPONSABILIDAD" DE RIBERA Y LAS "CONSECUENCIAS JURÍDICAS"

Después de que el Gobierno apunte también a las posibles responsabilidades judiciales, no solo políticas, del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, Bendodo ha respondido que el PP cree que eso es así, pero en el caso de Ribera".

"La responsable de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar era ella. Ella estaba en Bruselas, el secretario de Estado estaba en Colombia. La directora general de Emergencias de Protección Civil, dependiente del Gobierno, estaba en Brasil", ha enfatizado.

Según Bendodo, "nadie estaba al frente de esto sabiendo que había un acontecimiento excepcional desde las primeras horas de la mañana". "Eso es una gran irresponsabilidad que puede tener consecuencias jurídicas. Yo creo que es por donde van a ir los tiros", ha finalizado.

En esa línea se ha pronunciado también este miércoles la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, que ha acusado a Ribera --en el debate del Congreso-- de no haber estado "a la altura" y le ha espetado: "Suerte en los tribunales".