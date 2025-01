El PP estudiará "en profundidad" el decreto antes de decidir su voto: "Esto va de si es bueno o malo para los españoles"

Bravo denuncia que Sánchez no sea "capaz de presentar unos PGE": "En siete años de Gobierno ha habido más prórrogas que cuentas públicas"

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha asegurado este miércoles que su partido va a estudiar "en profundidad" el nuevo decreto aprobado por el Gobierno antes de decidir el sentido de su voto, máxime cuando, según ha recalcado, en el anterior decreto ómnibus "intentaron meter cuestiones por la parte de atrás".

"Esto no va de si es bueno o malo para el Partido Popular. Esto va de si es bueno o malo para los españoles. Cuando no es bueno, tenemos que votar en contra", ha manifestado Bravo a los periodistas al ser preguntado cuál será el sentido de voto del Grupo Popular en el Pleno del Congreso cuando el decreto se someta al debate de convalidación.

En declaraciones a los medios tras asistir al desayuno informativo con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, Bravo ha señalado que era un decreto de 80 medidas y ahora son 29, de forma que "han quitado más de una coma".

"Hemos visto un Gobierno que está supeditado a lo que diga Puigdemont. Ayer retrasaron el Consejo de Ministros porque estaban esperando a que dieran el sí desde Waterloo", ha resaltado el dirigente 'popular'.

Bravo ha dicho que deben "recordar a la gente que están así porque este Gobierno no es capaz de presentar Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que, según ha subrayado, "en siete años más o menos de Gobierno han tenido más prórrogas presupuestarias" que cuentas públicas aprobadas.

¿EL PALACETE DE PARÍS SERÁ UNA LÍNEA ROJA?

Al ser preguntado cuál será el sentido del voto del PP, Bravo ha señalado que deben leer el nuevo decreto y ver qué han incluido para tomar una decisión. Hace una semana, el Grupo Popular votó en contra del decreto ómnibus junto a Junts y Vox.

"Nosotros ya dijimos que sí a las pensiones, sí a Valencia de la dana y sí al tema de la movilidad en el transporte", ha asegurado, para añadir que intuye que el debate en el Congreso será "en dos o tres semanas" y, por lo tanto "hay tiempo".

En cuanto a si la inclusión del palacete en París al PNV será una línea roja para el PP --al ser uno de los argumentos que esgrimió para votar 'no' al decreto ómnibus hace una semana--, Bravo ha reiterado su rechazo a esa medida y ha dicho que su partido cree que deberían haberlo llevado al Parlamento en una proposición de ley para que explicasen el "por qué", dado que hay "sentencias que dicen que no les corresponden".

"Creo que sería más transparente porque si no, cualquier de los que nos ve y nos escucha podría pensar que lo que se está comprando es el voto del PNV", ha manifestado, para añadir que eso no es bueno ni para el PNV ni para los españoles.

"LO QUE ES UNA LÍNEA ROJA ES PROTEGER A LOS ESPAÑOLES"

Preguntado de nuevo si el palacete de París al PNV es una línea roja para el PP, Bravo ha señalado de nuevo que tienen que ver "exactamente lo que han redactado". "Lo que es una línea roja es que hay que proteger a los españoles en las pensiones, en el transporte y a los valencianos. Lo hemos defendido desde el primer momento", ha dicho, para quejarse de que los 16.600 millones de ayudas directas a los valencianos solo han llegado "360 millones".

En cuanto a si es bueno para el PP quedarse solo con Vox votando en contra de una revalorización de las pensiones, Sémper ha resaltado que "esto no va de decir si es bueno para el PP o no es bueno para el PP", recordando que su partido votó hace una semana a favor del decreto del Gobierno que reforma las pensiones, que "llevaba el acuerdo" de la patronal y los sindicatos.

"Si no llega a votar a favor el Partido Popular, ese real decreto ley no hubiera salido porque los socios del PSOE no apoyaban al PSOE", ha recalcado, para insistir en que esto "no va a decir si es bueno o malo para el PP" sino de "si es bueno o malo para los españoles".