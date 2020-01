El PP exige que Sánchez comparezca en el Congreso para explicar el "escándalo" de nombrar a Delgado fiscal general

Publicado 14/01/2020 15:34:08 CET

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha exigido este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comparezca en el Pleno del Congreso para explicar el "escándalo mayúsculo" que supone nombrar a la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. Según ha añadido, su designación es un "insulto a la imparcialidad de la Justicia".

"A ojos del PP el Gobierno empieza de la peor forma posible. La primera decisión del Consejo de Ministros ha sido situar a Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, un torpedo contra la independencia judicial y contra la separación de poderes", ha afirmado Montesinos. Este lunes, el líder del PP, Pablo Casado, ya anunció también que recurriría ante el Tribunal Supremo ese nombramiento.

Después de que el presidente del Gobierno haya calificado de "impecable" el currículum de Delgado y haya subrayado que llegó al Gobierno como "independiente", Montesinos ha rebatido esas afirmaciones. "A Sánchez le decimos que no, que por supuesto que no, que la señora Delgado no es independiente", ha proclamado, tras recordar que fue en las listas del PSOE y ha asistido a sus mítines. Según ha añadido, había un "clamor" de los fiscales y no se les ha escuchado.

UNA PETICIÓN QUE FIRMAN PP Y Cs

En el escrito de comparecencia, que firman PP y Cs, se pide que Sánchez acuda al Pleno del Congreso para explicar la propuesta de nombramiento de Delgado como fiscal general del Estado y aclarar si cree que esa propuesta "respeta la obligada separación de poderes, la independencia, imparcialidad y objetividad exigibles a ese órgano".

Además, en el escrito que firman las portavoces parlamentarias, Cayetana Álvarez de Toledo (PP) e Inés Arrimadas (Cs) se emplaza al presidente a explicar si cree que cumple lo recogido en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por el que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y, más concretamente los artículos 7 y 59 de la citada ley".