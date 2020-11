El PP insiste en un "estatuto de independencia" para la Fiscalía para evitar nombramientos como el de Dolores Delgado

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Justicia y Administraciones Públicas del Partido Popular, Enrique López, ha insistido este martes en la necesidad de dotar a la Fiscalía General del Estado de un "estatuto de independencia" que evite que nombramientos como el de Dolores Delgado, exministra de Justicia y diputada socialista, puedan repetirse.

López se ha expresado así en una entrevista en 'La hora de la 1', recogida por Europa Press, tras ser preguntado por la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que el Gobierno aprobará este mismo martes al Consejo de Ministros. Tras reconocer la necesidad de renovación, López ha pedido al Ejecutivo que escuchen a jueces y fiscales.

"Nadie pensaba que, a pesar de que el estatuto del ministerio fiscal no lo prohibiera, que alguien pudiera nombrar fiscal general del Estado a un ministro de Justicia o diputado hasta ese momento. Hay que remontarse a los Kennedy, cuando el presidente nombró a su hermano. Eso ya no ocurre ni en EEUU. Ese grado de afinidad de una persona con el presidente del Gobierno es imposible en una democracia", ha sostenido.

En esta línea, el también Consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid ha cargado contra el PSOE por ir contra las normas no escritas de la Fiscalía. "El PSOE ha demostrado que es capaz de hacer eso aunque no se prohíba, con lo cual hay que prohibirlo. Pensábamos que había un sentido de responsabilidad y común que se ha roto", ha añadido.

Así, López ha insistido en que Sánchez nombró a Dolores Delgado después de que ésta hiciese campaña electoral. "¿Quién me va a impedir que no haga yo campaña?", se ha preguntado, para después continuar: "Nadie, porque voy a ejercer como político. Pero no voy a poder ser vocal del CGPJ. No puedo ser Fiscal General del Estado. Yo no lo aceptaría", ha apostillado.

Por último, preguntado si el nombre de Pilar Teso salió en las conversaciones que mantuvo con el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, López lo ha negado. Además, ha incidido en la necesidad de que sean los vocales del CGPJ los que elijan quien será el presidente, evitando así "cometer errores del pasado".