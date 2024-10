El PP insta desde el Senado al Gobierno a restituir el embajador en Argentina y recuperar la normalidad con Milei

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha hecho valer su mayoría en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado para instar al Gobierno a que restablezca la normalidad en la relación con Argentina, de donde se retiró el embajador el pasado mes de mayo tras unas declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, calificando de "corrupta" a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En concreto, la moción aprobada por 18 votos a favor, nueve en contra y una abstención (PNV), "insta al Gobierno a promover las medidas necesarias para restablecer la normalidad en las relaciones diplomáticas entre España y Argentina con la máxima rapidez".

El texto plantea que se ponga fin "cuanto antes al incidente diplomático desatado a partir de las descalificaciones protagonizadas por el ministro Óscar Puente", en referencia a las palabras de este dando a entender que Milei consumía drogas y que precedieron a las del mandatario argentino sobre Begoña Gómez, y se restituya "en sus puestos a los embajadores".

"Llevamos seis meses inmersos en una crisis diplomática que no tiene ningún sentido", ha lamentado durante la defensa de la moción el senador del PP Íñigo Fernández, más en el caso de un país como Argentina con el que "hay enormes vínculos" en juego, sobre todo de carácter económico.

"A la toma de posesión de un presidente puede uno ir o no ir, lo que no se puede hacer, en ningún caso, es insultarle, como el señor Óscar Puente hizo gratuitamente y de manera bien grosera", ha subrayado Fernández, en referencia al hecho de que ningún ministro acudió a la toma de posesión de Milei, a la que acudió el Rey Felipe VI.

Asimismo, el portavoz del PP ha denunciado la "doble vara de medir" del Gobierno, que se comporta y gestiona las relaciones exteriores "según el color ideológico del Gobierno de los otros países de Iberoamérica".

En este sentido, ha puesto como ejemplo la "ofensa de envergadura" que supuso que no se invitara al Rey a la toma de posesión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, "y ahí no pasa nada". "Pero, en cambio, el presidente de Argentina contesta descalificando a la señora de Pedro Sánchez después de haber sido insultado gravemente por un ministro del Gobierno de España y ahí retiramos el embajador", ha ilustrado.

En nombre del PSOE, el senador Amaro Huelva ha afeado al PP que esté "dando por hecho que se han roto relaciones diplomáticas, cosa que no es cierta" como, según él, ya ha dicho "en muchas ocasiones" el Gobierno argentino. "Eso no va a conseguir que dos pueblos hermanos, como España y Argentina, al final terminen encontrándose", ha subrayado, echando en cara a los 'populares' que no respalden al Gobierno socialista como el PSOE sí hizo en el pasado con el PP.