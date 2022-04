El PP justifica su "no" al decreto anticrisis por ser una "componenda" para entregar los secretos de Estado a Bildu

En 'Génova' subrayan que el PP tiene la "conciencia tranquila" porque no ha visto en el Gobierno voluntad real de negociar

El PP ha decidido finalmente votar en el Congreso en contra del decreto ley de medidas frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania, al considerar que, pese a sus ofertas de diálogo, el Gobierno se ha mantenido en el 'no es no'. A su entender, no se trata de la aprobación de un decreto sino de una "componenda" en la que Bildu apoya al Gobierno a cambio de su entrada en la Comisión de Secretos Oficiales, según han indicado fuentes de la cúpula del partido.

Los 'populares' insistían en reclamar mayores bajadas de impuestos y la deflactación del IRPF, y para ello reclamaban que el decreto se tramitase como proyecto de ley para poder introducir modificaciones. El Gobierno acabó accediendo a tramitar el texto como proyecto, pero no acepta las medidas que proponía el PP.

El primer partido de la oposición considera que no ha habido voluntad de acuerdo con ellos y ha acabado optando por el voto en contra del decreto ley, una decisión que Alberto Núñez Feijóo ha trasladado esta mañana a su equipo después de constatar que no había voluntad de diálogo por parte del Ejecutivo. "El Gobierno ha escogido libremente porque tenía una alternativa a pactar con Bildu", añaden las fuentes consultadas.

En 'Génova' subrayan que el PP tiene la "conciencia tranquila" porque no ha visto en el Gobierno voluntad de llegar a acuerdos cuando, según destacan, Feijóo había hecho llegar a Moncloa un paquete de medidas "realistas" y "sensatas" abiertas a negociación que "ni habían leído" estos días, se quejan los 'populares'. "No hemos conseguido sacar al PSOE del no es no", aseguran.

Así, insisten en que si el PSOE hubiera hecho un gesto o les hubiera ofrecido algo, el PP habría podido facilitar la tramitación del decreto, que en este momento ve "insuficiente" y un "parche" que no ayuda a solucionar los problemas de los españoles. "Con un acuerdo de mínimos hubiéramos votado favorablemente a ese real decreto", sostienen.

Los 'populares' creen que el Gobierno ha preferido el bloque de la investidura y ha buscado lograr el voto de Bildu negociando con ellos su entrada en la Comisión de Secretos Oficiales del Estado, un paso que, a su entender, rompe un acuerdo de Estado entre los dos principales partidos.

"El paso que se da es desproteger al Estado para proteger al Gobierno", afirman en el PP, donde creen que éste es el "precio" que paga el Gobierno a Bildu para poder convalidar hoy el decreto anticrisis. "Tenía que elegir, y ha elegido a Bildu", lamentan desde la cúpula del PP.

En cualquier caso, el PP presentará enmiendas al decreto si al final se aprueba como proyecto de ley, si bien no albergan ninguna esperanza a que eso se haga con celeridad porque hay muchos antecedentes de decretos que se iban a tramitar en el Parlamento y siguen "durmiendo el sueño de los justos", añaden los 'populares'. El

PP no descarta presentar su iniciativa como proposición de ley en el Congreso para que todos los grupos se retraten.

Estos días se han producido distintos cruces de llamadas e intercambios epistolares, aunque esos contactos no han terminado en ningún acuerdo entre el Gobierno y el PP. Tras la llamada el martes por la noche de la ministra de Hacienda, María Jesús Motero, al vicesecretario de Economía, Juan Bravo, pidiendo el apoyo del Grupo Popular, ambos se intercambiaron cartas este miércoles.

Además, el ministro de Presidencia, Felix Bolaños, llamó este miércoles por la tarde a la secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, según fuentes del primer partido de la oposición.