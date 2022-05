PP pide a la AN que aclare en la sentencia que el partido ni conocía ni participó en la dinámica de Gürtel en Boadilla

Archivo - Fachada de la sede del PP, en el número 13 de la calle Génova, a 28 de octubre de 2021, en Madrid (España). La Audiencia Nacional (AN) ha condenado al ex tesorero del PP Luis Bárcenas a 2 años de cárcel por pagar en 'b' más de 1 millón de euros

Solicita a la Sala que rectifique los "errores materiales" que a su juicio contiene el fallo

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha pedido a la Audiencia Nacional que aclare la sentencia condenatoria por las actuaciones de 'Gürtel' en el municipio madrileño de Boadilla del Monte y que especifique que la formación desconocía y nunca participó en la dinámica delictiva de la trama.

En un escrito del pasado 12 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación liderada por Alberto Núñez-Feijóo se dirige a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal después de que la misma condenase al partido como partícipe a título lucrativo al pago de hasta 204.198,64 euros.

En la citada sentencia, de 303 páginas, los magistrados establecían que los populares debían abonar esa cantidad con responsabilidad directa y solidaria del que fuera líder de la trama, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, el exalcalde Arturo González Panero, 'El Albondiguilla', o los que fueran gerentes de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV).

En lo relativo a los "errores materiales involuntarios" a corregir, la representación del PP llama la atención sobre el hecho de que el fallo incluya al partido en el apartado de los responsables civiles. Solicitan, por tanto, que se especifique que la formación figura en la sentencia por su condición de partícipe a título lucrativo.

A este respecto, el partido insiste en que se aclare que esa figura reconoce que "ni participó ni conoció de los hechos objeto de enjuiciamiento respecto de los que se le atribuye un beneficio". "Es pertinente que se aclare por esa digna Sala que ningún reconocimiento podía haber hecho mi principal sobre unos hechos en los que, por definición, no ha participado y que desconocía completamente", recoge el escrito.

En este contexto, los 'populares' también solicitan que en el apartado en el que se incluyen las peticiones formuladas por los acusados --tanto las de libre absolución como las adhesiones al escrito de la Fiscalía-- se especifique que el partido solicitó ser absuelto con todos los pronunciamientos favorables.

Asimismo, el escrito también incluye peticiones de aclaración sobre el nombre de algunos de los condenados, como es el caso del exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda Cesar Tomás Martín Morales.

Y, adicionalmente, el PP interesa que se aclaren y se rectifiquen las "discrepancias numéricas" apreciadas en la resolución, y que tienen que ver con las cantidades que la trama Gürtel habría abonado a la formación. Algunas de esas cantidades figuran bajo los conceptos 'Pufos Boadilla' o 'Campaña Partido Popular'.

EL BENEFICIO PARA EL PP FUE "EVIDENTE"

Fue el pasado 8 de abril cuando la Audiencia Nacional dio a conocer el fallo, que condenaba a un total de 23 personas y establecía la pena de prisión más alta para el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González 'El Albondiguilla'.

Sobre el PP, que aparece mencionado hasta 177 veces en la resolución, la sentencia señalaba que el beneficio para la formación fue "evidente" y se derivaba de pagos del Grupo Correa destinados al "sostenimiento de la propia organización" y que, por ende, se traducía en un "menor gasto" para el sostenimiento del partido en Boadilla y para afrontar las campañas y precampañas de 2003 y 2007. "No cabe más que señalar que se ha producido un beneficio económico para este partido", sostenía el tribunal.

Además, la el fallo apuntaba que el PP contaba en esas campañas con un 'colchón' de remanente que sobró, y consideraba que esto evidenciaba "de un modo claro" que el partido "no era quien estaba abonando esos gastos sino que se sufragaban por el Grupo Correa (con fondos) obtenidos como beneficio del delito".

En cuanto el argumento usado por la defensa de los 'populares', que alegó que esos gastos electorales no tenían vinculación con la obtención de votos, el tribunal apuntaba que eso era irrelevante porque los abonos al PP por Correa iban más allá de esos periodos de comicios e incluían abono de bienes, eventos y actos.

Y en lo referido al argumento de que la formación no sabía de esos gastos y que eran "contrarios a su voluntad", la Sala decía que eso no tenía importancia porque tal y como recordó el Supremo en una sentencia de 2020, "la naturaleza de la participación a título lucrativo no se trata de una obligación civil que tiene su origen en la participación del delito, sino de modo objetivo en la existencia de un beneficio a título gratuito de un tercero que desconoce su procedencia delictiva".