PP pide a Interior que asuma la competencia de los Mossos porque la seguridad ciudadana "está en peligro" en Cataluña

Publicado 09/12/2018 13:24:03 CET

GIJÓN, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, ha pedido al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que asuma la competencia de los Mossos d'Esquadra en Cataluña para garantizar la seguridad ciudadana que, a su juicio, "en estos momentos está en peligro".

Así lo ha manifestado este domingo Levy en declaraciones a los medios en Gijón, donde ha destacado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "prefiere apoyar a los violentos comandos CDR en vez de garantizar la convivencia del conjunto de la sociedad catalana".

"Los españoles no sabemos si es que Sánchez no se entera de lo que está sucediendo en Cataluña o es que no se quiere enterar, porque depende de los votos de los independentistas para seguir amarrado al sillón de Moncloa", ha criticado.

Para la 'popular', es "muy grave" que el presidente de la Generalitat "apoye a los violentos" y "desampare" al conjunto de los catalanes al "inhabilitar" a los Mossos para que actúen frente a "los comandos violentos que cortaron carreteras y secuestraron al conjunto de la sociedad catalana".

"Ante esto sentimos un desamparo por parte del Gobierno de España que puede y debe actuar", ha sentenciado Levy, quien ha hecho hincapié en que el ministro del Interior "debe asumir" la competencia de seguridad ciudadana y "poner orden" en Cataluña, para que no esté "a merced de grupos radicales".

En este sentido, ha incidido en que Torra "es un peligro para la convivencia" en Cataluña y que Sánchez "no puede seguir mirando hacia otro lado". "Los catalanes merecemos vivir en paz, Sánchez debe actuar ya y restablecer el orden en Cataluña", ha dicho.

Asimismo, Levy ha añadido que el Gobierno "no puede permanecer impasible" en Cataluña si el presidente de la Generalitat "prefiere apoyar a los violentos y boicotear a los demócratas". "Sánchez prefiere los votos de los independentistas a que en Cataluña haya convivencia. Cada nuevo día que Sánchez pasa en Moncloa hay algo que va peor en España", ha asegurado.

Por ello, ha apuntado que España "necesita elecciones ya" y ha recordado que "sus propios socios de moción de censura, Podemos y PNV, están reclamando elecciones". "Las urnas en Andalucía han sido una moción de censura a las políticas de desastre de Sánchez", ha comentado.

"Sánchez haría bien en tocar suelo, dejar de estar permanentemente subido al 'Falcon' y darse cuenta del desastre que está creando cada día que pasa en Moncloa", ha subrayado Levy, destacando que el presidente del Gobierno "no puede ir" a un Consejo de Ministros en Barcelona "sin antes requerir a Torra que no haya purgas en los Mossos porque quieran defender al conjunto de catalanes".

Por último, la 'popular' ha criticado los Presupuestos Generales que "erre que erre" Sánchez quiere aprobar "aunque sean malos para la economía en España y para el empleo de los españoles".